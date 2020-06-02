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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 чер, 2020 01:19
Примітно, що #зеленелайно завезло нам якісь допотопні термінали без контактлеса, замість модних з виносним пін-падом від Валі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 09:39
Flamingo написав:
Чеки какого банка выдаются сейчас при расчетах?
Порився в чеках
31.01.2020 Каса №15 — Аваль MCC хз, (Львів, ТЦ №17 вул. Городоцька 300)
29.05.2020 Каса №13 — Приватбанк, MCC 5499 (Львів, ТЦ №17 вул. Городоцька 300)
Flamingo написав:
произошла ли смена терминалов в ТЦ?
Судячи з чеків, мабуть, що зммінились
UPD: Списали абонку 1₴
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extreme_lviv_ua
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Додано: Сер 03 чер, 2020 10:27
Списали абонку.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 11:54
extreme_lviv_ua написав: Flamingo написав:
Чеки какого банка выдаются сейчас при расчетах?
Порився в чеках
31.01.2020 Каса №15 — Аваль MCC хз, (Львів, ТЦ №17 вул. Городоцька 300)
29.05.2020 Каса №13 — Приватбанк, MCC 5499 (Львів, ТЦ №17 вул. Городоцька 300)
Flamingo написав:
произошла ли смена терминалов в ТЦ?
Судячи з чеків, мабуть, що зммінились
UPD: Списали абонку 1₴
Кто нибудь знает, какой мсс сейчас в Metro в Харькове на пр.Гагарина.
апд. Выяснил. в мае сменился с 5399 на 5499. я правильно понимаю, что 5499 кошерный ? сейчас терминалы привата. ранее были аваля с 5411
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Яша
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