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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 309
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 309
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 09:35

Flamingo
Погоджуюсь, але суспільство має право знати - кому йдуть кредити, яка їхня ефективність (Бо це державний банк, який постійно фінансується платниками податків через бюджет. Та й їхні огого які зарплати по факту оплачуємо теж ми всі разом)!
Дізнатись це можна через питання та журналістські розслідування, бо двічі своя генпрокурорка та свій номінал сбушник цим цікавитись не будуть.
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 09:36

  Flamingo написав:
  Aps написав:
uaprofi написав: вторая сторона имела полное право прекратить интервью.
Журналистам сказали, что интервью законченно и попросили выключить камеры, но
они начали снимать уже втихую - на что никто не давал согласие.


Ну пишут. Что такого? Веди себя прилично да и все. Зачем цирк устраивать?
К тому же сам ведь согласился на интервью. Он что совсем не понимает какие вопросы будут у "Схем"?

Ну они наверняка представились как радио свобода а не как схемы. Это и на видео слышно. Плюс я так понял что они давали вопросы предварительно, а потом стали тыкать какие-то свои бумажки. Не оправдываю Мецгера (по словам людей с ним работавших он то еще лайно), но журналисты имхо тоже вовсе не белые и пушистые.

То что журналисты не белые и пушистые не даёт права на уголовные действия. Тем более должностному лицу при исполнении , главе государственного банка.

И да, журналисты всегда задают не удобные вопросы.Такая у них работа.И если кто-то по "тонкой душевной организации" не готов к этому и не может себя контролировать то не надо быть настолько тупым что б лезть в это.
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 09:44

Не хочешь отвечать на вопросы - не отвечай.
Но заламывать оператора, отбирать у него камеру, пытаться уничтожить материалы - это уже явная уголовка.

И, да. Ойтишнеги - доставили )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 09:54

ворон (З) ворону (М) око не виклює, є така народна мудрість
спустять на тормозах як завжди
https://youtu.be/Pp0WWZbNGq4
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:25

  greenozon написав:ворон (З) ворону (М) око не виклює, є така народна мудрість
спустять на тормозах як завжди
https://youtu.be/Pp0WWZbNGq4
кстати, если по умному, им сейчас наоборот выгодно раздуть ситуацию с укрэксимом по максимуму и показательно наказать.Что б отвлечь внимание от офшоров.
Хотя...до выборов ещё далеко.Могут пойти по классике.Временно отстранить и через месяц втихую всё вернуть на свои места.
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:53

  Mavr написав:
  Flamingo написав:Плюс я так понял что они давали вопросы предварительно, а потом стали тыкать какие-то свои бумажки.


Ну и что тут такого? Если ты отвечаешь только на заготовленные вопросы то ты сраное сцыкло. Журналист имеет право задать то что считает нужным.

Ну есть вещи о которых не стоит спрашивать хотя бы с этической точки зрения. В свое время мне приходилось и брать интервью и быть с другой стороны баррикад. Всегда есть грань которую пересекать не стоит
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:01

  Flamingo написав:Ну есть вещи о которых не стоит спрашивать хотя бы с этической точки зрения. В свое время мне приходилось и брать интервью и быть с другой стороны баррикад. Всегда есть грань которую пересекать не стоит

Интервью - это слова.
А заламывание рук - это заламывание рук
mustbe
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