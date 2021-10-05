greenozon написав:ворон (З) ворону (М) око не виклює, є така народна мудрість спустять на тормозах як завжди
В даному випадку це спустити буде важко, бо постраждалі - журналісти "Радіо Свобода" і наймовірніше про це вже поінформували Посольство і Держдеп США, для яких це сигнал. Якщо не буде адекватного розслідування і покарання, то можуть призупинити фінансову чи військову допомогу, відтермінувати програму МВФ, аж до того, що внести Ексім у чорний список, а банк проводить активні валютні операції через коррахунки в американських банках. В будь-якому випадку те що трапилося і що до цього причетний голова правління державного банку, то це дуже великі репутаційні втрати для банку і погіршення іміджу держави.
M-Audio написав:Вот и я говорю - теперь в подобных ситуациях их будут просто не возвращать. И попробуй докажи потом, что там в камере была какая-то флешка, или что у вас был смартфон с собой. Зато журналисты герои - показали всему миру.
Та їх і так не вертали - це лише Ексім був не ляканим. А що журналісти, мали мовчати, щоб надалі вертали? Як ця група осіб сяде на кілька років, то буде комусь наука, можливо...