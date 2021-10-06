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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1133113411351136

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 309
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 309
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:25

  greenozon написав:ворон (З) ворону (М) око не виклює, є така народна мудрість спустять на тормозах як завжди

В даному випадку це спустити буде важко, бо постраждалі - журналісти "Радіо Свобода" і наймовірніше про це вже поінформували Посольство і Держдеп США, для яких це сигнал. Якщо не буде адекватного розслідування і покарання, то можуть призупинити фінансову чи військову допомогу, відтермінувати програму МВФ, аж до того, що внести Ексім у чорний список, а банк проводить активні валютні операції через коррахунки в американських банках. В будь-якому випадку те що трапилося і що до цього причетний голова правління державного банку, то це дуже великі репутаційні втрати для банку і погіршення іміджу держави.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:41

  M-Audio написав:Вот и я говорю - теперь в подобных ситуациях их будут просто не возвращать. И попробуй докажи потом, что там в камере была какая-то флешка, или что у вас был смартфон с собой.
Зато журналисты герои - показали всему миру.

Та їх і так не вертали - це лише Ексім був не ляканим. А що журналісти, мали мовчати, щоб надалі вертали? Як ця група осіб сяде на кілька років, то буде комусь наука, можливо...
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:47

  klug написав:Як ця група осіб сяде на кілька років, то буде комусь наука, можливо...

Сесть - конечно никто не сядет.
Но наука - да, будет.
Ну и надо бы не просто отстранить от должности, а выгнать пинком под зад, с волчьим билетом
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:03

Наглядова рада сьогодні відсторонила голову правління Є.Мецгера на час досудового розслідування і призначила нового в.о. голови правління банку.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:55

Тут только возврат "социальной программы 3-5-7" поможет :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:11

  Вкладчик1234 написав:Тут только возврат "социальной программы 3-5-7" поможет :)

3-5-7 - конечно уже не будет.
Но то, что её могильщик отгрёб по-полной - не может не радовать.
Боженька всё видит, каждому воздаёт по заслугам )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 16:20

Керівник Укрексімбанку фактично підтвердив, що вони кредитують терористів в ОРДЛО

https://youtu.be/XNKCgS1Rh0k
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 20:35

...
Скандал связанный с руководством Укрэксимбанка Евгением Мецгером, давшим команду избить журналистов "Схем" в своём кабинете, будут заглаживать и ничего Мецгеру не будет за такой «демократический» поступок.

Причина банальная - он свой, а значит ему все можно. Эта элита стала таким же быдлом, как и «попередныки».

Также Мецгер является кумом Елены Кравец из Квартала-95.

Каждый такой поступок «новой элиты», постепенно «убивает» положительное отношение к правлению Зеленского и вызывает негативные эмоции, что способствует росту антирейтинга Президента. Мецгер - это человек Президента.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 23:24

  greenozon написав:Скандал связанный с руководством Укрэксимбанка Евгением Мецгером, давшим команду избить журналистов "Схем" в своём кабинете, будут заглаживать и ничего Мецгеру не будет за такой «демократический» поступок.

Навряд чи Мецгеру вже щось допоможе, може не посадять, але керувати банком він вже не буде, злиють його, не того рівня людина, щоб відбілювати його.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 08:22

Re: Укрексiмбанк

Володимир Пикалов - не родственник Сашка, случаем?

в остальном мутно-постановочно, ну хоть какое-то разнообразие за наши деньги
cohan
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