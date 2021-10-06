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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 жов, 2021 09:56
cohan написав:
Володимир Пикалов - не родственник Сашка, случаем?
в остальном мутно-постановочно, ну хоть какое-то разнообразие за наши деньги
Розтлумачте про шо це?
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