Розтлумачте про шо це?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 жов, 2021 09:56
Додано: Чет 07 жов, 2021 09:59
Квесторе_поверніться
Є якась схожість.
Додано: Чет 07 жов, 2021 13:29
Это интересно?
В вопросе Укрэксимбанка важно понимать, что главным является вовсе не вопрос воспитания Евгения Мецгера. Главным является вопрос выдачи $60 млн кредита Сергею Брюховецком, выходцу из Донецка, связанного со структурами "ЛНР", актив которого ТОВ "ЛУГА-БРІК" до сих пор работает на оккупированной территории. Сергей Брюховецкий - сводный брат жены депутата от фракции ОПЗЖ Федора Христенко.
Проще говоря, речь идет о финансировании терроризма государственным банком Украины и лично зеленским со своим другом мецгером..
Додано: Чет 07 жов, 2021 14:00
Re: Укрексiмбанк
тю, прояснилось
сложение полномочий на время расследования
местонахождение однофамильца Сашка устанавливается
в общем-то, любят хозяева в юмор, сразу чувствуется - профессионалы
Додано: Чет 07 жов, 2021 18:39
Банка відкинула звинувачення
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