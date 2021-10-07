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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1134113511361137

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 309
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 309
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 09:56

  cohan написав:Володимир Пикалов - не родственник Сашка, случаем?

в остальном мутно-постановочно, ну хоть какое-то разнообразие за наши деньги

Розтлумачте про шо це?
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 09:59

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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%B8%D1%87

Є якась схожість.
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 13:29

Это интересно?


В вопросе Укрэксимбанка важно понимать, что главным является вовсе не вопрос воспитания Евгения Мецгера. Главным является вопрос выдачи $60 млн кредита Сергею Брюховецком, выходцу из Донецка, связанного со структурами "ЛНР", актив которого ТОВ "ЛУГА-БРІК" до сих пор работает на оккупированной территории. Сергей Брюховецкий - сводный брат жены депутата от фракции ОПЗЖ Федора Христенко.
Проще говоря, речь идет о финансировании терроризма государственным банком Украины и лично зеленским со своим другом мецгером..
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 14:00

Re: Укрексiмбанк

тю, прояснилось

сложение полномочий на время расследования
местонахождение однофамильца Сашка устанавливается

в общем-то, любят хозяева в юмор, сразу чувствуется - профессионалы
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 18:39

  proftpd66 написав:Проще говоря, речь идет о финансировании терроризма государственным банком Украины и лично зеленским со своим другом мецгером..

Банка відкинула звинувачення https://mind.ua/news/20232012-zhurnalis ... -ukreksimb але чому пригоріло у шефа не знають.
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