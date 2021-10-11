Розтлумачте про шо це?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 жов, 2021 09:56
Додано: Чет 07 жов, 2021 09:59
Квесторе_поверніться
Є якась схожість.
Додано: Чет 07 жов, 2021 13:29
Это интересно?
В вопросе Укрэксимбанка важно понимать, что главным является вовсе не вопрос воспитания Евгения Мецгера. Главным является вопрос выдачи $60 млн кредита Сергею Брюховецком, выходцу из Донецка, связанного со структурами "ЛНР", актив которого ТОВ "ЛУГА-БРІК" до сих пор работает на оккупированной территории. Сергей Брюховецкий - сводный брат жены депутата от фракции ОПЗЖ Федора Христенко.
Проще говоря, речь идет о финансировании терроризма государственным банком Украины и лично зеленским со своим другом мецгером..
Додано: Чет 07 жов, 2021 14:00
Re: Укрексiмбанк
тю, прояснилось
сложение полномочий на время расследования
местонахождение однофамильца Сашка устанавливается
в общем-то, любят хозяева в юмор, сразу чувствуется - профессионалы
Додано: Чет 07 жов, 2021 18:39
Банка відкинула звинувачення
Додано: Вів 12 жов, 2021 01:52
У понеділок, 11 жовтня, суд обрав запобіжні заходи тимчасово відстороненому голові «Укрексімбанку» Євгену Мецгеру та керівнику пресслужби фінустанови Володимиру Пікалову у справі щодо перешкоджання роботі журналістам «Схем».
«Голосіївський райсуд столиці обрав двом фігурантам справи запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту на 2 місяці. Очікується рішення щодо третього підозрюваного (ймовірно, щодо директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова - Ред.)», – повідомила «Українській правді» речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.
Мецгеру заборонили виходити з дому з 22-ї до 6 години ранку, а Пікалову – з 21.00 до 6 години.
Додано: Вів 12 жов, 2021 01:55
Тимчасово відсторонений голова «Укрексімбанку» Євген Мецгер, який є фігурантом у справі щодо перешкоджання роботі журналістів «Схем», написав заяву на звільнення. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбук.
Він вказав, що це єдиноможливий логічний крок у ситуації, в якій потрібно відвернути негативні наслідки для банку. Мецгер висловив сподівання, що «цей крок допоможе відновленню довіри до банку». Також він написав, що майже вся його кар’єра пов’язана з цією установою, в якій він почав працювати з 2006 року.
Наглядова рада банку розглянула заяву Мецгера та прийняла її. «Номінаційний комітет, відповідно, надав негайну рекомендацію наглядовій раді припинити його повноваження з 11 жовтня 2021 року на підставі ч. 1 ст. 39 Кодексу законів про працю України та відповідного пункту трудового контракту з Мецгером Євгеном Володимировичем. Розірвання трудового договору відповідно до зазначеної підстави не передбачає виплати вихідної допомоги», — йдеться в повідомленні пресслужби банку. Виконувачем обов’язків керівника «Укрексімбанку» призначили Сергія Єрмакова.
Додано: Вів 12 жов, 2021 08:16
все чудесатее и чудесатее, неужели действительно только женами знакомы, будем посмотреть куда назначат
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