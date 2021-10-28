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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1135113611371138

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 309
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 309
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 22:50

Дружина екс-голови УКрексіма Мецгера через 11 днів після його позорного звільнення купила ОВДП на майже 5 мільйонів гривень
greenozon
 
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Подякували: 955 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:43

greenozon
Премія чи вихідна допомога? :)
V2
4
 
Повідомлень: 7218
З нами з: 03.07.09
Подякував: 267 раз.
Подякували: 1211 раз.
 
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  #<1 ... 1135113611371138
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