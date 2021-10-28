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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 жов, 2021 22:50
Дружина екс-голови УКрексіма Мецгера через 11 днів після його позорного звільнення купила ОВДП на майже 5 мільйонів гривень
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greenozon
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:43
greenozon
Премія чи вихідна допомога?
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 16:31
V2 написав:greenozon
Премія чи вихідна допомога?
удачно выданный кредит...
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omb
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:12
Родина мера Харкова Терехова і його партнери вивели з Укрексімбанку майже 1 млрд грн: правоохоронці взялися за розслідуванняhttps://www.unn.com.ua/uk/exclusive/195 ... liduvannya
Цікаво, топлять Терехова під вибори чи є перспективи?
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