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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 жов, 2021 22:50
Дружина екс-голови УКрексіма Мецгера через 11 днів після його позорного звільнення купила ОВДП на майже 5 мільйонів гривень
Додано: П'ят 29 жов, 2021 16:31
Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:12
Родина мера Харкова Терехова і його партнери вивели з Укрексімбанку майже 1 млрд грн: правоохоронці взялися за розслідування
Цікаво, топлять Терехова під вибори чи є перспективи?
Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:19
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