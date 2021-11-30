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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 лис, 2021 19:27
от і казочці кінець, а хто слухав - молодець
Додано: Чет 04 лис, 2021 20:08
Час брати назад і компенсувати вимушений прогул. А журналіздам впаяти за використання засобів негласного отримання інформації.
Додано: Чет 11 лис, 2021 17:00
Цінні кадри на вагу золота
Додано: Сер 01 гру, 2021 10:28
Re: Укрексiмбанк
а что это за BankID.980 в списке счетов?
Додано: Сер 01 гру, 2021 10:37
Укрексімбанк запровадив багатофакторну автентифікацію клієнтів у Системі BankID НБУ.
Для авторизації необхідно ввести «Ідентифікатор клієнта», який можна дізнатися на головній сторінці мобільного додатку Enter EXIM у розділі «Інші рахунки» (нижче переліку платіжних карток).
Сервіс BankID створено для зручного та безпечного онлайн-доступу до адміністративних, державних, банківських, страхових та інших послуг, які можна отримати завдяки можливості віддаленої ідентифікації
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