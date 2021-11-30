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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1136113711381139

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 309
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
79
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
66
Всього голосів : 309
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 19:27

от і казочці кінець, а хто слухав - молодець

https://interfax.com.ua/news/general/777149.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 20:08

  greenozon написав:от і казочці кінець, а хто слухав - молодець

https://interfax.com.ua/news/general/777149.html

Час брати назад і компенсувати вимушений прогул. А журналіздам впаяти за використання засобів негласного отримання інформації.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 17:00

Цінні кадри на вагу золота https://mind.ua/news/20233120-dvoh-ucha ... na-posadah
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 10:28

Re: Укрексiмбанк

а что это за BankID.980 в списке счетов?
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 10:37

  cohan написав:а что это за BankID.980 в списке счетов?

Укрексімбанк запровадив багатофакторну автентифікацію клієнтів у Системі BankID НБУ.

Для авторизації необхідно ввести «Ідентифікатор клієнта», який можна дізнатися на головній сторінці мобільного додатку Enter EXIM у розділі «Інші рахунки» (нижче переліку платіжних карток).

Сервіс BankID створено для зручного та безпечного онлайн-доступу до адміністративних, державних, банківських, страхових та інших послуг, які можна отримати завдяки можливості віддаленої ідентифікації
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