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Задай вопрос эксперту...

Задай вопрос эксперту...
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Основи інвестування і допомога інвестору-початківцю. Як вкладати гроші в цінні папери? Портфельні інвестиції в акції та цінні папери та інвестиційний менеджмент в Україні.
  #<1 ... 32333435
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2015 22:39

бек тестинг

Добрый вечер !

Подскажите пожалуйста, как провести бек тестинг стратегии в ручном режиме? по историческим данным
Kolechko
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2016 06:45

Re: Задай вопрос эксперту...

Добрый день,

Подскажите, пожалуйста, какие издержки, налоги и т.д. платит владелец пая в ПИФ (ИСИ...)
В интернете везде какая-то размытая информация конкретных цифр или список не увидел или подскажите где можно найти.
Спасибо.
IronMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2016 19:47

ТупУм Здравствуйте.Подскажите как продать акции завода Ленинская Кузница выпуска 23.01.1995 года,номиналом 25000 карбованцев и как узнать их нынешнюю стоимость.
nestorpetrov1969
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2016 23:13

Re: Задай вопрос эксперту...

Как вы считаете, стоит ли сейчас ввязываться в ипотеку. Или ситуация в экономике Украины в ближайшее время может резко ухудшиться?
stepannegoda
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 11:58

Добрый день. Подскажите пожалуйста как купить ОВГЗ? И стоит ли с этим связываться? Какие существуют риски?
EvgeniyL
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 12:13

EvgeniyL
Гос облигации это инструмент хранения свободного капитала. В общем смысле "сбережения", но не "инвестиция".
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 18:40

  St/2 написав:EvgeniyL
Гос облигации это инструмент хранения свободного капитала. В общем смысле "сбережения", но не "инвестиция".

Но если я в данный период храню часть свободных средств на депо, то почему бы не попробовать ОВГЗ (учитывая %%). Только не пойму, как это делается.
EvgeniyL
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 22:56

EvgeniyL
Только очень близкие к погашению облигации похожи на депозит. К примеру, 5ти летняя облигация при девальвации образца 2015 года теряет в цене до 70%. К этому надо быть морально готовым.

По самой процедуре покупки, лучше обратится к брокеру, например Универ.
Ничего сложного в этом нет
St/2
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