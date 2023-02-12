Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві

В 2011 наверно лучше в пригороде
В 2023 наверно лучше подождать (ну или с пригорода удобно добираться)
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 20:59
В 2011 наверно лучше в пригороде
В 2023 наверно лучше подождать (ну или с пригорода удобно добираться)
Додано: Пон 27 лис, 2023 17:49
"Достойні з достойних", або "Як розквітав Ірпінь":
Колишнього мера Ірпеня Карплюка почали судити за гроші, вкрадені на будівництві парку, який уже збудували.
Сьогодні екс-мер Ірпеня Володимир Карплюк вирушив під суд за справу про розкрадання грошей на будівництві вже збудованого парку. 2016 року чиновник підписав договір з комунальним підприємством “Ірпіньжилінвестбуд” на проектні роботи у парку “Центральний”. Але проблема в тому, що парк уже було збудовано на той час.
2020 року Карплюку вручили обвинувальний акт і тепер справа дійшла до суду. Екс-мера судять за ч.4 ст.191 КК (розтрата майна шляхом зловживання посадовцем своїм службовим становищем). Карплюку загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 27 лис, 2023 17:55, всього редагувалось 9 разів.
Додано: Вів 28 лис, 2023 12:03
Виявляється, з школами і дитсадками в Ірпені теж ситуація погана - або про що мовчить вітальєн:
"Питання дефіциту шкіл в Ірпені є одним із найболючіших. Відсутність достатньої кількості навчальних закладів – прямий наслідок хаотичної забудови міста без жодної уваги до соціальної інфраструктури. Міська влада -пояснює це недофінансуванням з боку держави і продовжує "годувати” містян обіцянками. Замість шкіл в Ірпені з’являються багатоповерхівки, а всі гроші бюджету йдуть на сквери, площі, статуї.
За різними оцінками, Ірпінь потребує щонайменше 2-3 нових шкіл. Темпи неконтрольованого перетворення Ірпеня на бетонне гетто настільки стрімкі, що по 3-4 нових школи тут має з’являтися кожні 2-3 роки. Звичайно, таких планів у міської влади немає."
ЛБ
Востаннє редагувалось Frant в Вів 28 лис, 2023 12:20, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 28 лис, 2023 12:15
Frant включи мозги, мелкий город за счёт своего скромного бюджета ещё должен строить школы и больницы?
манипуляция и вывод с потолка. Хаотичная застройка, потому что участки покупают у частного сектора, а не у школ как тут хотят подать. Ни на одном школьном участке не построили жилой дом. Под школы в центре участков нет, всё частное. Школы на отшибе никому не нужны.
Додано: Вів 28 лис, 2023 12:20
Нічого собі, дрібне місто!!!
Віддалений спальний район Києва, третина чи половина Троєщини!
Продовжуємо інформувати вітальєнів про ситуацію в Ірпені:
"В Ірпені немає будівельних компаній в класичному розумінні. Тут будують в абсолютній більшості випадків приватні особи. При цьому згадані “приватні особи” ухиляються від сплати податків – і від сплати реального пайового внеску, а також – від повноцінного вкладу в розвиток соціальних об’єктів. Ці «забудовники» - переважно найближче оточення Карплюка і депутати міської ради. Тому вимагати від них нових шкіл – це фактично утопія."
ЛБ
Додано: Вів 28 лис, 2023 12:24
Клепати сотні новобудів посеред пустиря- це норм, а школи повинна держава вам будувати?
Хрена не хочеш?
Дешевого нового житла захотіли?
Будьте ласкаві, доплачуйте з своєї кишені за інфраструктуру!
"Ремонти, харчування, додаткові гуртки, розрекламований басейн – все, що було обіцяно ірпенчанам як частина стандартної соціальної інфраструктури комфортного міста – не лише таким не виявилось, а й лягло на плечі самих мешканців Ірпеня."
ЛБ
Додано: Вів 28 лис, 2023 12:31
Frant
усім все винна держава! ) І не одну школу, а декілька, щоб був вибір )
і безкоштовний трансфер в Київ
Додано: Вів 28 лис, 2023 13:12
То все совки, які хочуть шари.
Вітальєн, в Ірпені мало проблем?
Автокорки вранці і увечері, на роботу 15 км в одну сторону до межі Києва, проблеми з дитсадками, школами, з електроенергією, з питною водопровідною водою????
Вітальєн, а чому тебе турбує асфальт на Оболоні і "хрущовки" в Печерському районі Києва?
А не проблеми Ірпеня? Ти живеш в Ірпені, от і пиши про те, що ти знаєш і бачиш.
А про Київ - забудь, то місто не для тебе.
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