Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві

Додано: Вів 28 лис, 2023 19:50

"Уже багато років місто Ірпінь страждає від проблем з електропостачанням. Майже кожного тижня, а інколи і навіть декілька разів на місяць в цілих районах міста вимикають світло на декілька годин, а інколи на 8-10 годин без попередження населення. При спробах звернень до ДТЕК за поясненням громадяни отримують стандартні відписки, про пошкодження, аварійні відключення тощо.При всьому цьому майже кожного місяця ДТЕК звітує про модернізацію своїх потужностей і каже, що проблему вирішено, проте ніхто нічого не робить, бо проблема залишається незмінною.До цього всього хочеться додати, що майже по всьому місту тариф на електроенергію завищений у декілька разів. Люди платять кошти за послуги, які надаються неякісно.Звісно, якби проблема з’явилася в період війни, внаслідок бойових дій, то ми би з розумінням до цього віднеслися і чекали би на вирішення проблеми, але ця історія багаторічної давнини.Також, хотів би додати, що багато людей, в тому числі і я, зараз працюють віддалено з дому і проблема з постійною відсутністю світла просто призведе до того, що люди втратять і цю роботу і залишаться ні з чим. Це вже я мовчу про зіпсовані продукти, відсутність гарячої води, в зимовий період відсутність опалення - це все в наслідок цих знущаннь ДТЕК над народом України…"