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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 131132133134
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 20:59

В 2011 наверно лучше в пригороде
В 2023 наверно лучше подождать (ну или с пригорода удобно добираться)
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 17:49

  vitaliiangel написав:
  барабашов написав:А кто на фото?
бывший мэр Карплюк. легендарная личность. Это он начал строить ирпенские парки и набережные.

"Достойні з достойних", або "Як розквітав Ірпінь":

Колишнього мера Ірпеня Карплюка почали судити за гроші, вкрадені на будівництві парку, який уже збудували.

Сьогодні екс-мер Ірпеня Володимир Карплюк вирушив під суд за справу про розкрадання грошей на будівництві вже збудованого парку. 2016 року чиновник підписав договір з комунальним підприємством “Ірпіньжилінвестбуд” на проектні роботи у парку “Центральний”. Але проблема в тому, що парк уже було збудовано на той час.

2020 року Карплюку вручили обвинувальний акт і тепер справа дійшла до суду. Екс-мера судять за ч.4 ст.191 КК (розтрата майна шляхом зловживання посадовцем своїм службовим становищем). Карплюку загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 27 лис, 2023 17:55, всього редагувалось 9 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 12:03

Виявляється, з школами і дитсадками в Ірпені теж ситуація погана - або про що мовчить вітальєн:

"Питання дефіциту шкіл в Ірпені є одним із найболючіших. Відсутність достатньої кількості навчальних закладів – прямий наслідок хаотичної забудови міста без жодної уваги до соціальної інфраструктури. Міська влада -пояснює це недофінансуванням з боку держави і продовжує "годувати” містян обіцянками. Замість шкіл в Ірпені з’являються багатоповерхівки, а всі гроші бюджету йдуть на сквери, площі, статуї.

За різними оцінками, Ірпінь потребує щонайменше 2-3 нових шкіл. Темпи неконтрольованого перетворення Ірпеня на бетонне гетто настільки стрімкі, що по 3-4 нових школи тут має з’являтися кожні 2-3 роки. Звичайно, таких планів у міської влади немає."
ЛБ
Востаннє редагувалось Frant в Вів 28 лис, 2023 12:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 12:15

Frant включи мозги, мелкий город за счёт своего скромного бюджета ещё должен строить школы и больницы?
  Frant написав:Відсутність достатньої кількості навчальних закладів – прямий наслідок хаотичної забудови міста
манипуляция и вывод с потолка. Хаотичная застройка, потому что участки покупают у частного сектора, а не у школ как тут хотят подать. Ни на одном школьном участке не построили жилой дом. Под школы в центре участков нет, всё частное. Школы на отшибе никому не нужны.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 12:20

  vitaliiangel написав:Frant включи мозги, мелкий город за счёт своего скромного бюджета ещё должен строить школы и больницы?

Нічого собі, дрібне місто!!!
Віддалений спальний район Києва, третина чи половина Троєщини!

Продовжуємо інформувати вітальєнів про ситуацію в Ірпені:

"В Ірпені немає будівельних компаній в класичному розумінні. Тут будують в абсолютній більшості випадків приватні особи. При цьому згадані “приватні особи” ухиляються від сплати податків – і від сплати реального пайового внеску, а також – від повноцінного вкладу в розвиток соціальних об’єктів. Ці «забудовники» - переважно найближче оточення Карплюка і депутати міської ради. Тому вимагати від них нових шкіл – це фактично утопія."
ЛБ
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 12:24

  vitaliiangel написав: Школы на отшибе никому не нужны.


Клепати сотні новобудів посеред пустиря- це норм, а школи повинна держава вам будувати? До того ж, в центрі міста???
Хрена не хочеш?
Дешевого нового житла захотіли?
Будьте ласкаві, доплачуйте з своєї кишені за інфраструктуру!

"Ремонти, харчування, додаткові гуртки, розрекламований басейн – все, що було обіцяно ірпенчанам як частина стандартної соціальної інфраструктури комфортного міста – не лише таким не виявилось, а й лягло на плечі самих мешканців Ірпеня."

ЛБ
Востаннє редагувалось Frant в Вів 28 лис, 2023 15:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 12:31

Frant

усім все винна держава! ) І не одну школу, а декілька, щоб був вибір )

і безкоштовний трансфер в Київ
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 19:50

"Уже багато років місто Ірпінь страждає від проблем з електропостачанням. Майже кожного тижня, а інколи і навіть декілька разів на місяць в цілих районах міста вимикають світло на декілька годин, а інколи на 8-10 годин без попередження населення. При спробах звернень до ДТЕК за поясненням громадяни отримують стандартні відписки, про пошкодження, аварійні відключення тощо.

При всьому цьому майже кожного місяця ДТЕК звітує про модернізацію своїх потужностей і каже, що проблему вирішено, проте ніхто нічого не робить, бо проблема залишається незмінною.

До цього всього хочеться додати, що майже по всьому місту тариф на електроенергію завищений у декілька разів. Люди платять кошти за послуги, які надаються неякісно.

Звісно, якби проблема з’явилася в період війни, внаслідок бойових дій, то ми би з розумінням до цього віднеслися і чекали би на вирішення проблеми, але ця історія багаторічної давнини.

Також, хотів би додати, що багато людей, в тому числі і я, зараз працюють віддалено з дому і проблема з постійною відсутністю світла просто призведе до того, що люди втратять і цю роботу і залишаться ні з чим. Це вже я мовчу про зіпсовані продукти, відсутність гарячої води, в зимовий період відсутність опалення - це все в наслідок цих знущаннь ДТЕК над народом України…"

https://petition.president.gov.ua/petition/152946
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 20:39

  Frant написав:ДТЕК

А каким образом ДТЕК подменил собой РЭСы или что там было ранее?
M-A-X
 
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  M-A-X написав:
  Frant написав:ДТЕК

А каким образом ДТЕК подменил собой РЭСы или что там было ранее?

Вже давно підмінив - і яка різниця)
cherchiltank
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