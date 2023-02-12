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Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:49
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:57
-
vitaliiangel
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-
- Повідомлень: 21060
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2332 раз.
- Подякували: 3308 раз.
-
- Профіль
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 20:11
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21060
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2332 раз.
- Подякували: 3308 раз.
-
- Профіль
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на тему