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Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:49
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 08 гру, 2023 20:13, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:57
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 20:11
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vitaliiangel
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Додано: Нед 10 гру, 2023 10:47
vitaliiangel
спасибо за новые фоты с Ирпеня!
у Вас талант!
Ирпень действительно прекрасен зимой на ваших фото!
кстати на Нивках, Отрадном и даже Борщаговке тоже есть отличные парки!
и там много отличных хрущей!
которым даже позавидует любой Ирпень
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uaprofi
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Додано: Нед 10 гру, 2023 11:08
uaprofi написав:
у Вас талант!
Ирпень действительно прекрасен зимой на ваших фото!
спс... там только половина мои фото... остальные из интернета.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 10 гру, 2023 11:12, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 10 гру, 2023 12:08
vitaliiangel написав: uaprofi написав:
у Вас талант!
Ирпень действительно прекрасен зимой на ваших фото!
спс... там только половина мои фото... остальные из интернета.
Навіщо тут цей фотофлуд???
Модератор, агов!
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Frant
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Додано: Нед 10 гру, 2023 12:19
Investor_K написав:
Симпатичні фото
это видео. на них надо красную кнопочку нажимать.
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vitaliiangel
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