Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Новини про "видатного мера" Карплюка. Достойна людина, нічого сказати!
"Мер Ірпеня Володимир Карплюк, який раніше розповідав про володіння 67 квартирами, будує будинок у лісі під Варшавою. Зазначається, що будинок Карплюка будується по сусідству з його заступником у партії "Нові обличчя" Володимиром Пєвцом.
smdtranz написав:худшее решение в жизни — это купить квартиру под киевом и работать при этом в киеве. это несчастные люди. без машины там делать нечего. причем не только чтоб ездить в Киев, но и по самому городу/поселку/жк перемещаться. до какого-то магазина минимум всегда километр и хорошо если не по пыльной обочине вроде дороги на Вишневое) далее, расходы на дорогу и амортизация, и как следствие, ремонты. люди, у которых нет денег на покупку/аренду квартиры в киеве, обычно плохо обслуживают свою машину или покупают старую. следовательно, разговоры постоянно о расходах на ремонт и обсуждение цен на автозапчасти и где в каком гараже дешевле подкрутить что-то. бесконечные отпрашивания с работы. в жк за окружной нет садиков и школ, наверное. но детей все возят в Киев. погулять в киеве до поздна нереально, ибо такси стоит 500-700 грн, транспорт не ходит, за руль не сядешь из-за алкоголя. те, кто живут не в городе, всегда в 8 часов вечера уже уезжают, ибо иначе нужно ночевать у кого-то. долго ехать на работу или по другим нуждам. человек уже приезжает уставшим, после часа по пробкам или толкотни в том, что напоминает общественный транспорт (который запрещен уважающими себя людьми к использованию, кроме такси и метро). от этого падает уровень жизни очень быстро. бесконечное преодоление трудностей приводит к депрессии и чувству буквально безысходности «а что мне эта страна дала, платят копейки а на дорогу уходит полжизни» и тд. время — деньги. поспать лишние полчаса стоит больше, чем та несчастная экономия. дешевле снимать квартиру в Киеве, чем тратиться на бензин. идея ездить на электричках/маршрутках и прочем запрещенном к эксплуатации ржавом говне вам вскоре перестанет казаться хорошей. жить рядом с цивилизацией бесценно. 10 минут пешком до всего, что нужно — это идеально. мне пешком до работы 15-17 минут. такси по правому берегу в пределах 120 грн. я счастлив))
Тепер я зрозумів, чому мешканці Прикиєвських Єпенів так хвалять свій вибір. Від безвиходності (безысходности). Вони намагаються довести, що зробили все правильно. "Ні, я не обісрався. Ні, ні! Запах є, але це не я!"
Примат написав:Белая Церковь - очень много жителей работают в Киев, я с 2008 года каждый день на Киев ездил. Но в БЦ, грубо, через одну городскую остановку отходят маршрутки на Киев, кроме этого есть телеграмм канал с попутчиками. До работы 1.5 часа, это вышел из квартиры и зашел на рабочее место.
Це нормальний час для більшості мешканців Прикиївських Єпенів, щоб доїхати на роботу в Київ.
Примат написав:До работы 1.5 часа, это вышел из квартиры и зашел на рабочее место. Некоторые сотрудники по Киеву добираются дольше.
Можливо, деякі мешканці приватного сектору Петропавлівської Борщагівки або жителі проспекта Науки, які чомусь працюють на ДВРЗ чи на складах Великої кільцевої дороги - дійсно витрачають 1,5 години на дорогу в один кінець. Проте для Києва нормою є до 1 години добиратись на роботу. Мені, наприклад, 20 хвилин пішки.