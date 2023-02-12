RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 132133134135
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:49

Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 08 гру, 2023 20:13, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23153
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2396 раз.
Подякували: 3342 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:57



vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23153
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2396 раз.
Подякували: 3342 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 20:11

Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23153
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2396 раз.
Подякували: 3342 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 10:47

vitaliiangel

спасибо за новые фоты с Ирпеня!
у Вас талант!
Ирпень действительно прекрасен зимой на ваших фото!

кстати на Нивках, Отрадном и даже Борщаговке тоже есть отличные парки!
и там много отличных хрущей!
которым даже позавидует любой Ирпень

uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5607
З нами з: 21.04.11
Подякував: 831 раз.
Подякували: 660 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 11:08

  uaprofi написав:у Вас талант!
Ирпень действительно прекрасен зимой на ваших фото!
спс... там только половина мои фото... остальные из интернета.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 10 гру, 2023 11:12, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23153
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2396 раз.
Подякували: 3342 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 12:12

  vitaliiangel написав:


Симпатичні фото
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9834
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 896 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 12:19

  Investor_K написав:Симпатичні фото
это видео. на них надо красную кнопочку нажимать.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23153
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2396 раз.
Подякували: 3342 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 15:46

Новини про "видатного мера" Карплюка. Достойна людина, нічого сказати!

"Мер Ірпеня Володимир Карплюк, який раніше розповідав про володіння 67 квартирами, будує будинок у лісі під Варшавою.
Зазначається, що будинок Карплюка будується по сусідству з його заступником у партії "Нові обличчя" Володимиром Пєвцом.

Ця інформація була підтверджена польським реєстром нерухомості. Ділянка, на якій зводиться дзеркальний будинок, належить польському ТОВ "Сарафан", яким Карплюк володів на 99%."
https://incident.obozrevatel.com/ukr/cr ... S42MC4wLjA.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23855
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1672 раз.
Подякували: 2542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 08:13

  smdtranz написав:худшее решение в жизни — это купить квартиру под киевом и работать при этом в киеве. это несчастные люди.
без машины там делать нечего. причем не только чтоб ездить в Киев, но и по самому городу/поселку/жк перемещаться. до какого-то магазина минимум всегда километр и хорошо если не по пыльной обочине вроде дороги на Вишневое)
далее, расходы на дорогу и амортизация, и как следствие, ремонты. люди, у которых нет денег на покупку/аренду квартиры в киеве, обычно плохо обслуживают свою машину или покупают старую. следовательно, разговоры постоянно о расходах на ремонт и обсуждение цен на автозапчасти и где в каком гараже дешевле подкрутить что-то.
бесконечные отпрашивания с работы. в жк за окружной нет садиков и школ, наверное. но детей все возят в Киев.
погулять в киеве до поздна нереально, ибо такси стоит 500-700 грн, транспорт не ходит, за руль не сядешь из-за алкоголя. те, кто живут не в городе, всегда в 8 часов вечера уже уезжают, ибо иначе нужно ночевать у кого-то.
долго ехать на работу или по другим нуждам. человек уже приезжает уставшим, после часа по пробкам или толкотни в том, что напоминает общественный транспорт (который запрещен уважающими себя людьми к использованию, кроме такси и метро). от этого падает уровень жизни очень быстро. бесконечное преодоление трудностей приводит к депрессии и чувству буквально безысходности «а что мне эта страна дала, платят копейки а на дорогу уходит полжизни» и тд. время — деньги. поспать лишние полчаса стоит больше, чем та несчастная экономия. дешевле снимать квартиру в Киеве, чем тратиться на бензин. идея ездить на электричках/маршрутках и прочем запрещенном к эксплуатации ржавом говне вам вскоре перестанет казаться хорошей.
жить рядом с цивилизацией бесценно. 10 минут пешком до всего, что нужно — это идеально. мне пешком до работы 15-17 минут. такси по правому берегу в пределах 120 грн. я счастлив))

Тепер я зрозумів, чому мешканці Прикиєвських Єпенів так хвалять свій вибір.
Від безвиходності (безысходности).
Вони намагаються довести, що зробили все правильно.
"Ні, я не обісрався. Ні, ні! Запах є, але це не я!" :mrgreen:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23855
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1672 раз.
Подякували: 2542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 09:10

  Примат написав:Белая Церковь - очень много жителей работают в Киев, я с 2008 года каждый день на Киев ездил. Но в БЦ, грубо, через одну городскую остановку отходят маршрутки на Киев, кроме этого есть телеграмм канал с попутчиками. До работы 1.5 часа, это вышел из квартиры и зашел на рабочее место.

Це нормальний час для більшості мешканців Прикиївських Єпенів, щоб доїхати на роботу в Київ.
  Примат написав:До работы 1.5 часа, это вышел из квартиры и зашел на рабочее место. Некоторые сотрудники по Киеву добираются дольше.

Можливо, деякі мешканці приватного сектору Петропавлівської Борщагівки або жителі проспекта Науки, які чомусь працюють на ДВРЗ чи на складах Великої кільцевої дороги - дійсно витрачають 1,5 години на дорогу в один кінець. Проте для Києва нормою є до 1 години добиратись на роботу.
Мені, наприклад, 20 хвилин пішки. :wink:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23855
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1672 раз.
Подякували: 2542 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 132133134135
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 11778, 11779, 11780
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
117791 29544670
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 кві, 2024 09:49
Frant
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2479, 2480, 2481
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24802 16565353
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 кві, 2024 22:36
ihorkyiv
Підняття забудовником ціни на квартиру після сплати коштів у
gjurza » Нед 12 лют, 2023 20:49
0 31473
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 лют, 2023 20:49
gjurza

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3903)
30.04.2024 10:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.