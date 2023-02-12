Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:49
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 08 гру, 2023 20:13, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 10 гру, 2023 10:47
vitaliiangel
спасибо за новые фоты с Ирпеня!
у Вас талант!
Ирпень действительно прекрасен зимой на ваших фото!
кстати на Нивках, Отрадном и даже Борщаговке тоже есть отличные парки!
и там много отличных хрущей!
которым даже позавидует любой Ирпень
Додано: Нед 10 гру, 2023 11:08
спс... там только половина мои фото... остальные из интернета.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 10 гру, 2023 11:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 гру, 2023 12:19
Додано: Сер 20 гру, 2023 15:46
Новини про "видатного мера" Карплюка. Достойна людина, нічого сказати!
"Мер Ірпеня Володимир Карплюк, який раніше розповідав про володіння 67 квартирами, будує будинок у лісі під Варшавою.
Зазначається, що будинок Карплюка будується по сусідству з його заступником у партії "Нові обличчя" Володимиром Пєвцом.
Ця інформація була підтверджена польським реєстром нерухомості. Ділянка, на якій зводиться дзеркальний будинок, належить польському ТОВ "Сарафан", яким Карплюк володів на 99%."
Додано: Вів 30 кві, 2024 09:10
Це нормальний час для більшості мешканців Прикиївських Єпенів, щоб доїхати на роботу в Київ.
Можливо, деякі мешканці приватного сектору Петропавлівської Борщагівки або жителі проспекта Науки, які чомусь працюють на ДВРЗ чи на складах Великої кільцевої дороги - дійсно витрачають 1,5 години на дорогу в один кінець. Проте для Києва нормою є до 1 години добиратись на роботу.
Мені, наприклад, 20 хвилин пішки.
Додано: Вів 04 чер, 2024 12:31
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