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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:49

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 08 гру, 2023 20:13, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:57



vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 20:11

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Зображення
Зображення
Зображення
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Зображення
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Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 10:47

vitaliiangel

спасибо за новые фоты с Ирпеня!
у Вас талант!
Ирпень действительно прекрасен зимой на ваших фото!

кстати на Нивках, Отрадном и даже Борщаговке тоже есть отличные парки!
и там много отличных хрущей!
которым даже позавидует любой Ирпень

uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 11:08

  uaprofi написав:у Вас талант!
Ирпень действительно прекрасен зимой на ваших фото!
спс... там только половина мои фото... остальные из интернета.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 10 гру, 2023 11:12, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 12:12

  vitaliiangel написав:


Симпатичні фото
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 12:19

  Investor_K написав:Симпатичні фото
это видео. на них надо красную кнопочку нажимать.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 15:46

Новини про "видатного мера" Карплюка. Достойна людина, нічого сказати!

"Мер Ірпеня Володимир Карплюк, який раніше розповідав про володіння 67 квартирами, будує будинок у лісі під Варшавою.
Зазначається, що будинок Карплюка будується по сусідству з його заступником у партії "Нові обличчя" Володимиром Пєвцом.

Ця інформація була підтверджена польським реєстром нерухомості. Ділянка, на якій зводиться дзеркальний будинок, належить польському ТОВ "Сарафан", яким Карплюк володів на 99%."
https://incident.obozrevatel.com/ukr/cr ... S42MC4wLjA.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 09:10

  Примат написав:Белая Церковь - очень много жителей работают в Киев, я с 2008 года каждый день на Киев ездил. Но в БЦ, грубо, через одну городскую остановку отходят маршрутки на Киев, кроме этого есть телеграмм канал с попутчиками. До работы 1.5 часа, это вышел из квартиры и зашел на рабочее место.

Це нормальний час для більшості мешканців Прикиївських Єпенів, щоб доїхати на роботу в Київ.
  Примат написав:До работы 1.5 часа, это вышел из квартиры и зашел на рабочее место. Некоторые сотрудники по Киеву добираются дольше.

Можливо, деякі мешканці приватного сектору Петропавлівської Борщагівки або жителі проспекта Науки, які чомусь працюють на ДВРЗ чи на складах Великої кільцевої дороги - дійсно витрачають 1,5 години на дорогу в один кінець. Проте для Києва нормою є до 1 години добиратись на роботу.
Мені, наприклад, 20 хвилин пішки. :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 12:31

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Опосередковане залучення коштів у нерухомість: як це працює

Як ставитеся до нового закону та як його трактуєте? Чи сприятиме він залученню нових інвесторів і як вплине на ринок нерухомості загалом?
Модератор
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