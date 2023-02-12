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Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 133134135136
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 09:20

Життя абсолютно чітко вказало, де краще було купляти житло - малоповерхову газифіковано забудову в Києві, біля метро, чи суперхрущі на 20-му поверсі з електроплитами і електроопаленням в Прикиєвських Єпенях
.
Як то мене вчили колись в армії: від дурної голови - ногам горе)))
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 09:26

  Frant написав:.
Як то мене вчили колись в армії: від дурної голови - ногам горе)))

хорошее образование :D
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 09:46

  Frant написав:Життя абсолютно чітко вказало, де краще було купляти житло - малоповерхову газифіковано забудову в Києві, біля метро, чи суперхрущі на 20-му поверсі з електроплитами і електроопаленням в Прикиєвських Єпенях
.
Як то мене вчили колись в армії: від дурної голови - ногам горе)))


Це в даний конкретний момент....Можливо...

Нє, ну якщо в тебе життя обмежиться періодом коли виключають електрику то абсолютно вірно(напевно )) ).А то два тижні виключають, а ти на все життя розписав вже )) І на минуле і на майбутнє до кінця життя.
Востаннє редагувалось посетитель в Чет 06 чер, 2024 09:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 09:56

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

По-перше не два роки.Я хз де ти живеш що в тебе два роки регулярно вимикали світло.У нас до цього більше року не вимикали.Ну ок, ну навіть два роки. Хай буде.Тобто до цього треба було за двадцять років переїжджати до хруща і там жити і далі вже до кінця життя не заїжджати.Ну таке.

Ще можна далі слідуя твоїй логіці піти і сказати що все життя треба жити в будинку з колодязем і пічкою :)
Востаннє редагувалось посетитель в Чет 06 чер, 2024 10:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 15:06

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

  Frant написав:газифіковано забудову в Києв


Рашисти можуть і до газової інфраструктури дійти... Вас в армії про таке не вчили думати?
Investor_K
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