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Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 06 чер, 2024 09:20
Життя абсолютно чітко вказало, де краще було купляти житло - малоповерхову газифіковано забудову в Києві, біля метро, чи суперхрущі на 20-му поверсі з електроплитами і електроопаленням в Прикиєвських Єпенях
.
Як то мене вчили колись в армії: від дурної голови - ногам горе)))
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Frant
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Додано: Чет 06 чер, 2024 09:26
Frant написав:
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Як то мене вчили колись в армії: від дурної голови - ногам горе)))
хорошее образование
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vitaliiangel
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Додано: Чет 06 чер, 2024 09:46
Frant написав:
Життя абсолютно чітко вказало, де краще було купляти житло - малоповерхову газифіковано забудову в Києві, біля метро, чи суперхрущі на 20-му поверсі з електроплитами і електроопаленням в Прикиєвських Єпенях
.
Як то мене вчили колись в армії: від дурної голови - ногам горе)))
Це в даний конкретний момент....Можливо...
Нє, ну якщо в тебе життя обмежиться періодом коли виключають електрику то абсолютно вірно(напевно )) ).А то два тижні виключають, а ти на все життя розписав вже )) І на минуле і на майбутнє до кінця життя.
Востаннє редагувалось посетитель
в Чет 06 чер, 2024 09:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 06 чер, 2024 09:56
По-перше не два роки.Я хз де ти живеш що в тебе два роки регулярно вимикали світло.У нас до цього більше року не вимикали.Ну ок, ну навіть два роки. Хай буде.Тобто до цього треба було за двадцять років переїжджати до хруща і там жити і далі вже до кінця життя не заїжджати.Ну таке.
Ще можна далі слідуя твоїй логіці піти і сказати що все життя треба жити в будинку з колодязем і пічкою
Востаннє редагувалось посетитель
в Чет 06 чер, 2024 10:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 06 чер, 2024 15:06
Frant написав:
газифіковано забудову в Києв
Рашисти можуть і до газової інфраструктури дійти... Вас в армії про таке не вчили думати?
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Investor_K
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Додано: Чет 06 чер, 2024 15:56
Де ті, що чмирили Муху з його хатою?)))
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gonchik74
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Додано: Чет 06 чер, 2024 16:11
gonchik74 написав:
Де ті, що чмирили Муху з його хатою?)))
а муха где?
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vitaliiangel
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2
Додано: Чет 06 чер, 2024 18:20
посетитель написав:
Ще можна далі слідуя твоїй логіці піти і сказати що все життя треба жити в будинку з колодязем і пічкою
Yes!
Back to nature!
И вообще - полезная идиопутинистка Тунберг одобряет.
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flysoulfly
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 11:40
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