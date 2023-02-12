Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 сер, 2024 10:29
Якщо важлива близькість до школи й роботи, хрущовка може бути кращим варіантом, хоч і зі своїми ризиками. Проте нова квартира в передмісті забезпечить кращі умови проживання. Вибір залежить від пріоритетів: комфорт чи зручність розташування.
Додано: Сер 21 сер, 2024 12:24
а головне - не зробивши нові комунікації, наприклад, колектори, розраховані на Х10 користувачів. Ото буде там комфорт та зручність.
Додано: Чет 22 сер, 2024 17:38
Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв
Додано: Чет 22 сер, 2024 17:54
пальцем в небо. В Ирпене есть цокольные однушки по 22 куе и есть однушки в топовых жк по 50-60куе. Одни дешевле панельной трои, другие дороже. От того какой хотим получить результат то и сравниваем. На днях был впервые на трое... червоной калыны 4в. Не старые панельки наверное конца 80х, дворы убитые, детским площадкам по 20 лет. Богом забытый район. Удивительно то что там вообще покупают квартиры. Наш народ троей не напугаешь.
Додано: Пон 26 сер, 2024 07:19
Ти краще глянь, скільки недобудів стоять в Бучі.
А скільки пошкоджених війною будинків в Гостомелі!
Додано: Пон 26 сер, 2024 08:57
Додано: Пон 26 сер, 2024 09:23
В твоїй голові б,ються?
Весь Київ, Буча, Ірпінь - заставлені сотнями недобудів, які нахрєн нікому не потрібні.
Пам,ятники "крєпкім бесхозяйствєннікам", недалекій жадібній клептократичній укро-Ыліті, яка вміє лише програвати, знищувати, проводити деіндустріалізацію і депопуляцію і детеррриторизацію. Уроди, причому, в незалежності від кольору і політичного запаху.
"Недобудови стали однією з найболючіших проблем Києва та його околиць, відображаючи недоліки в регулюванні будівельного сектора, неефективність місцевої влади та недобросовісність деяких забудовників. Деякі житлові комплекси у Києві, є яскравим прикладом цього явища, де мешканці вже вісім років живуть у будинках без офіційного статусу.
Є ЖК, який був зведений без належних дозволів на введення в експлуатацію, через що мешканці змушені платити за комунальні послуги за комерційними тарифами, які втричі вищі за стандартні житлові. Така ситуація створює значні фінансові навантаження на людей, які й так вклали свої заощадження в придбання нерухомості. Це призводить до зростання соціального напруження та невпевненості у завтрашньому дні.
Недобудови не лише створюють проблеми для мешканців, але й негативно впливають на загальний розвиток міста. Вони псують вигляд міських ландшафтів, знижують вартість нерухомості в прилеглих районах та створюють додаткові ризики для безпеки"
Додано: Пон 26 сер, 2024 09:49
не гони пургу, я по ирпеню знаю всех застройщиков и ситуацию, спрос на жилье высокий, жк вдоль набережной строятся с 7 утра до 22 часов. Достроить недострои не сложно, сложно передать имущественные права от старого застройщика новому. У нас дырявое законодательство, если бы инвесторы могли выбирать/менять застройщика всё давно бы достроилось. Сейчас недострой имущество застройщика и без суда с ним ничего сделать нельзя.
Додано: Пон 26 сер, 2024 10:01
розсмішив/розсмішила.
Попит акуєнний?
Війна закінчилась?
Сюди ломанули німці, японці, американці, араби, турки?
Сядь на електросамокат, поїдь у Бучу і Гостомель, побачиш власними очима, який попит.
Сотні недобудів і розбитих будинків.
Чи самокатовський акумулятор здох, а на новий грошей немає?
Це для тебе складно.
Тут гроші все вирішують, все продається і купляється.Права на забудову, дипломи, вчені ступені - все, абсолютно все. Корупція тут безмежна, і всі її підтримують
Сппецифічна територія, творення нащадків грушевського, махна, петлюри та іншиш хеніїв.
"Если би бабушка била дедушкой... "
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