RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 134135136137
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 10:29

Якщо важлива близькість до школи й роботи, хрущовка може бути кращим варіантом, хоч і зі своїми ризиками. Проте нова квартира в передмісті забезпечить кращі умови проживання. Вибір залежить від пріоритетів: комфорт чи зручність розташування.
Romayrenko
 
Повідомлень: 11
З нами з: 15.08.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 12:24

  Frant написав:
  Romayrenko написав:Якщо важлива близькість до школи й роботи, хрущовка може бути кращим варіантом, хоч і зі своїми ризиками. Проте нова квартира в передмісті забезпечить кращі умови проживання. Вибір залежить від пріоритетів: комфорт чи зручність розташування.


Кляті хрущовки, як вони заколупали! Ще й з газом, і без ліфтів!
Коли ж їх всіх знесуть???

І побудують 25-поверхові суперхрущовки, на їх місці! Повністю електрифіковані, з електроопаленням та іншими примочками))
а головне - не зробивши нові комунікації, наприклад, колектори, розраховані на Х10 користувачів. :mrgreen: Ото буде там комфорт та зручність.
flysoulfly
 
Повідомлень: 5262
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1687 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 17:38

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

https://news.finance.ua/ua/odnokimnatna ... shhyni-lun
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35149
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1450 раз.
Подякували: 8016 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 17:54

  Faceless написав:https://news.finance.ua/ua/odnokimnatna-kvartyra-na-vtorynnomu-rynku-v-peredmisti-kyyeva-dorozhcha-nizh-na-troyeshhyni-lun

пальцем в небо. В Ирпене есть цокольные однушки по 22 куе и есть однушки в топовых жк по 50-60куе. Одни дешевле панельной трои, другие дороже. От того какой хотим получить результат то и сравниваем. На днях был впервые на трое... червоной калыны 4в. Не старые панельки наверное конца 80х, дворы убитые, детским площадкам по 20 лет. Богом забытый район. Удивительно то что там вообще покупают квартиры. Наш народ троей не напугаешь.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24667
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2408 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 08:57

  Frant написав:в Бучі.
в Буче с 2021 года не был. в Ирпене несколько недостроев и застройщики дерутся за право их достроить.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24667
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2408 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 09:49

  Frant написав:В твоїй голові б,ються?
не гони пургу, я по ирпеню знаю всех застройщиков и ситуацию, спрос на жилье высокий, жк вдоль набережной строятся с 7 утра до 22 часов. Достроить недострои не сложно, сложно передать имущественные права от старого застройщика новому. У нас дырявое законодательство, если бы инвесторы могли выбирать/менять застройщика всё давно бы достроилось. Сейчас недострой имущество застройщика и без суда с ним ничего сделать нельзя.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24667
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2408 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 11:13

  Frant написав:Війна закінчилась?
переселенцы куда по твоему едут? По Ирпеню половина авто с номерами ВТ, АН , ВВ, АР. Загугли что значат эти буквы
  Frant написав:Тут гроші все вирішують, все продається і купляється.Права на забудову
расскажи это инвесторам днипровських веж
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24667
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2408 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 11:19

  Frant написав:Тут все так робиться, вже 33 роки.
Ніхто ні за що не відповідає
ты открыл нам омерику.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24667
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2408 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 11:19

  Wirująświatła написав:
  Frant написав:Війна закінчилась?
переселенцы куда по твоему едут? По Ирпеню половина авто с номерами ВТ, АН , ВВ, АР. Загугли что значат эти буквы
Переселение в Запорожье.
350тыс. запорожцев выехало из города в Киев, Львов и за границу и 280тыс. приехало в Запорожье переселенцев из прилегающих районов к городу.
Поэтому много намеров АР в Киеве и области. У кого есть мозги и деньги покинули Запорожье и переезжают в Киев, Львов.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8181
З нами з: 13.09.09
Подякував: 110 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 134135136137
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 11918, 11919, 11920
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
119192 30249801
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 сер, 2024 11:05
UA
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2488, 2489, 2490
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24897 16661548
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 сер, 2024 23:33
ihorkyiv
Підняття забудовником ціни на квартиру після сплати коштів у
gjurza » Нед 12 лют, 2023 20:49
0 37004
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 лют, 2023 20:49
gjurza

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1875)
26.08.2024 12:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.