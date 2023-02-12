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Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 сер, 2024 10:29
Якщо важлива близькість до школи й роботи, хрущовка може бути кращим варіантом, хоч і зі своїми ризиками. Проте нова квартира в передмісті забезпечить кращі умови проживання. Вибір залежить від пріоритетів: комфорт чи зручність розташування.
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Romayrenko
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Додано: Сер 21 сер, 2024 12:24
Frant написав: Romayrenko написав:
Якщо важлива близькість до школи й роботи, хрущовка може бути кращим варіантом, хоч і зі своїми ризиками. Проте нова квартира в передмісті забезпечить кращі умови проживання. Вибір залежить від пріоритетів: комфорт чи зручність розташування.
Кляті хрущовки, як вони заколупали! Ще й з газом, і без ліфтів!
Коли ж їх всіх знесуть???
І побудують 25-поверхові суперхрущовки, на їх місці! Повністю електрифіковані, з електроопаленням та іншими примочками))
а головне - не зробивши нові комунікації, наприклад, колектори, розраховані на Х10 користувачів.
Ото буде там комфорт та зручність.
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Додано: Чет 22 сер, 2024 17:38
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Faceless
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Додано: Чет 22 сер, 2024 17:54
Faceless написав:
https://news.finance.ua/ua/odnokimnatna-kvartyra-na-vtorynnomu-rynku-v-peredmisti-kyyeva-dorozhcha-nizh-na-troyeshhyni-lun
пальцем в небо. В Ирпене есть цокольные однушки по 22 куе и есть однушки в топовых жк по 50-60куе. Одни дешевле панельной трои, другие дороже. От того какой хотим получить результат то и сравниваем. На днях был впервые на трое... червоной калыны 4в. Не старые панельки наверное конца 80х, дворы убитые, детским площадкам по 20 лет. Богом забытый район. Удивительно то что там вообще покупают квартиры. Наш народ троей не напугаешь.
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Wirująświatła
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Додано: Пон 26 сер, 2024 08:57
Frant написав:
в Бучі.
в Буче с 2021 года не был. в Ирпене несколько недостроев и застройщики дерутся за право их достроить.
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Додано: Пон 26 сер, 2024 09:49
Frant написав:
В твоїй голові б,ються?
не гони пургу, я по ирпеню знаю всех застройщиков и ситуацию, спрос на жилье высокий, жк вдоль набережной строятся с 7 утра до 22 часов. Достроить недострои не сложно, сложно передать имущественные права от старого застройщика новому. У нас дырявое законодательство, если бы инвесторы могли выбирать/менять застройщика всё давно бы достроилось. Сейчас недострой имущество застройщика и без суда с ним ничего сделать нельзя.
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Додано: Пон 26 сер, 2024 11:13
Frant написав:
Війна закінчилась?
переселенцы куда по твоему едут? По Ирпеню половина авто с номерами ВТ, АН , ВВ, АР. Загугли что значат эти буквы
Frant написав:
Тут гроші все вирішують, все продається і купляється.Права на забудову
расскажи это инвесторам днипровських веж
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Додано: Пон 26 сер, 2024 11:19
Frant написав:
Тут все так робиться, вже 33 роки.
Ніхто ні за що не відповідає
ты открыл нам омерику.
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Додано: Пон 26 сер, 2024 11:19
Wirująświatła написав: Frant написав:
Війна закінчилась?
переселенцы куда по твоему едут? По Ирпеню половина авто с номерами ВТ, АН , ВВ, АР. Загугли что значат эти буквы
Переселение в Запорожье.
350тыс. запорожцев выехало из города в Киев, Львов и за границу и 280тыс. приехало в Запорожье переселенцев из прилегающих районов к городу.
Поэтому много намеров АР в Киеве и области. У кого есть мозги и деньги покинули Запорожье и переезжают в Киев, Львов.
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Додано: Пон 26 сер, 2024 17:44
Wirująświatła написав: Frant написав:
в Бучі.
в Буче с 2021 года не был. в Ирпене несколько недостроев и застройщики дерутся за право их достроить.
За яке право?)
Не смішіть
Там все недобудоване стоїть колом вже 2.5 роки)
А ціна добудови буде більша за готове)
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