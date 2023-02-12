RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Де краще купити квартиру -
передмісті чи хрущовці в Києві

Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 135136137138
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 08:55

  Frant написав:Вчора їхав через Бучу - кількість 20-поверхових недобудів на західному виїзді з міста, просто вражає!
Буча не предназначена для жизни, кроме шикарного парка там нет ничего. Ворзель туда же. Поедь на ирпенскую набережную и поищи там недострои. В хороших локациях всё строится. Люди перестали брать абышо.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 08 вер, 2024 09:00, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24774
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2409 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:01

  Frant написав:Ірпінь - так само.
Ирпень большой, та часть которая от ж.дороги в сторону варшавки это буча-2. Не то что там бы не жил, а даже ездить туда лишний раз не хочу.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24774
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2409 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 16:55

Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв

Так який висновок?
Kyiv is the best!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9987
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 894 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 21:24

  Investor_K написав:Так який висновок?
Kyiv is the best!

Вена с Цюрихом и Мюнхеном зэбэст
Эйр не даст соврать
В Монте-Карле не был
барабашов
 
Повідомлень: 4313
З нами з: 16.06.15
Подякував: 279 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 22:41

  Wirująświatła написав:
  Frant написав:Вчора їхав через Бучу - кількість 20-поверхових недобудів на західному виїзді з міста, просто вражає!
Буча не предназначена для жизни, кроме шикарного парка там нет ничего. Ворзель туда же. Поедь на ирпенскую набережную и поищи там недострои. В хороших локациях всё строится. Люди перестали брать абышо.


Ірпінь - також.
Концепція ірпіньської бучі або бучанського ірпеня - тобто фаянсовий 20-поверховий новобуд, за 20-30 км від Києва, на базі радянської інфраструктури, в основному все на електриці, за 90% вартості від київських цін, з роботою в Києві - розраховано в основному на людей, які не дружать з арифметикою. І не здатні обчислити, скільки часу свого життя і власних грошей потрібно щоденно витрачати на дорогу до роботи і назад.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23931
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1691 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 135136137138
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Альтернативщик і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 11940, 11941, 11942
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
119417 30350224
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 21:44
UA
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2491, 2492, 2493
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24927 16675306
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 вер, 2024 12:38
Хомякоид
Підняття забудовником ціни на квартиру після сплати коштів у
gjurza » Нед 12 лют, 2023 20:49
0 37021
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 лют, 2023 20:49
gjurza

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12624)
08.09.2024 21:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.