Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві

Буча не предназначена для жизни, кроме шикарного парка там нет ничего. Ворзель туда же. Поедь на ирпенскую набережную и поищи там недострои. В хороших локациях всё строится. Люди перестали брать абышо.
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Додано: Нед 08 вер, 2024 08:55
Буча не предназначена для жизни, кроме шикарного парка там нет ничего. Ворзель туда же. Поедь на ирпенскую набережную и поищи там недострои. В хороших локациях всё строится. Люди перестали брать абышо.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 08 вер, 2024 09:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 08 вер, 2024 09:01
Додано: Нед 08 вер, 2024 16:55
Re: Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києв
Так який висновок?
Kyiv is the best!
Додано: Нед 08 вер, 2024 21:24
Додано: Нед 08 вер, 2024 22:41
Ірпінь - також.
Єдине, чим Ірпінь відрізняється від Бучі, Ворзеля, Клавдієво - наявністю набережної.
Концепція ірпіньської бучі або бучанського ірпеня - це фаянсовий 20-поверховий новобуд, за 20-30 км від Києва, на базі радянської інфраструктури, в основному все на електриці, за 90% вартості від київських цін, з роботою в Києві - розраховано в основному на людей, які не дружать з арифметикою. І не здатні обчислити, скільки часу свого життя і власних грошей потрібно щоденно витрачати на дорогу до роботи і назад.
Додано: Нед 16 лют, 2025 17:17
Додано: Пон 17 лют, 2025 22:49
Цікаво, чи птахи повертаються з Австрії після кінця війни?
Wirująświatła
А тим часом, десь далеко в Відні, тихо заплакав Ейрмакс за своєю Батьківщиною...
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