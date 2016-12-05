не ,коллега так и писАл "Но нужно тестить "
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Вів 30 бер, 2021 00:51
Re: Платіжна система EasyPay
Додано: Вів 30 бер, 2021 08:50
Додано: Вів 30 бер, 2021 08:58
Это же обычный манисенд.
Спросить у донора: какая комиссия по такой-то карте за перевод с неё денег внешним сервисом.
Иными словами - можно ли с карты тянуть деньги.
Или огласите список доноров-кандидатов, подскажем
Додано: Нед 26 вер, 2021 00:45
Re: Платіжна система EasyPay
Заблочили аккаунт без причины.
Похоже просто решили кинуть на собраный кешбек.
Додано: Нед 26 вер, 2021 19:21
Re: Платіжна система EasyPay
А есть тут офпред изипея?
А то кешбек за операцию как бы насчитан, а в общую сумму кешбека эта цифра не учтывается.
Написано письмо с сайта - ноль реакции.
Звонок на горячку - "у нас все в порядке, кешбек на операцию насчитан".
Издевательство какое-то.
Додано: Вів 28 вер, 2021 20:32
Re: Платіжна система EasyPay
Тупо кинули на кешбек и заблочили аккаунт, нет смысла его собирать.
Повідомляємо Вам, що Ваш обліковий запис був заблокований відповідно до вимог правил платіжної системи, правил Державного фінансового моніторингу за зверненням клієнтів.
В ході процесу ідентифікації необхідно, щоб фінансовий номер телефону був увімкнений, та на вказану адресу Вам необхідно надіслати фото паспорта 1,2,3,4 сторінку та фото довідки про присвоєння ІПН.
Додано: Вів 28 вер, 2021 20:36
Re: Платіжна система EasyPay
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