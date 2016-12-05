Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Сер 22 гру, 2021 12:34
Изя на днях сменил дизайн сайта.
Мож просто баннеры при этом потерял, я их тож щас не вижу.
А еще 19го были...
Ёооо, нашёл
Amethyst
Повідомлень: 1524
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Подякували: 275 раз.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 12:58
Amethyst написав:
Изя на днях сменил дизайн сайта.
Мож просто баннеры при этом потерял, я их тож щас не вижу.
А еще 19го были...
Ёооо, нашёл
Да, есть, а когда я спрашивал, тогда этих категорий не было видно. Наверное, заглючило.
Andrew75
Повідомлень: 1099
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Подякував: 177 раз.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 21:56
Оживление на ветке. Осталось мальохо на виртуалке, давно уже не пользую. Как вывести с меньшими потерями? Спс
valya
Повідомлень: 1595
З нами з: 31.10.12
Подякував: 505 раз.
Подякували: 102 раз.
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Додано: Пон 27 гру, 2021 00:15
valya написав:
Оживление на ветке. Осталось мальохо на виртуалке, давно уже не пользую. Как вывести с меньшими потерями? Спс
Заплатить коммуналку.
Или не коммуналку.
Или погасить кредит на пумбе.
Aktus
Повідомлень: 375
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