RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
ФінТех та Платіжні системи
/
Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 212213214215
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 12:34

Изя на днях сменил дизайн сайта.
Мож просто баннеры при этом потерял, я их тож щас не вижу.
А еще 19го были...

Ёооо, нашёл :)

Зображення
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2052
З нами з: 05.05.21
Подякував: 124 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 12:58

  Amethyst написав:Изя на днях сменил дизайн сайта.
Мож просто баннеры при этом потерял, я их тож щас не вижу.
А еще 19го были...

Ёооо, нашёл :)

Зображення

Да, есть, а когда я спрашивал, тогда этих категорий не было видно. Наверное, заглючило.
Andrew75
 
Повідомлень: 1106
З нами з: 30.09.15
Подякував: 178 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 21:56

Re: Платіжна система EasyPay

Оживление на ветке. Осталось мальохо на виртуалке, давно уже не пользую. Как вывести с меньшими потерями? Спс
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1633
З нами з: 31.10.12
Подякував: 523 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 00:15

  valya написав:Оживление на ветке. Осталось мальохо на виртуалке, давно уже не пользую. Как вывести с меньшими потерями? Спс

Заплатить коммуналку. :)
Или не коммуналку.
Или погасить кредит на пумбе.
Aktus
 
Повідомлень: 399
З нами з: 02.11.17
Подякував: 63 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 19:53

Re: Платіжна система EasyPay

Як акаунт видалити? Не можу знайти.
chipmunk
 
Повідомлень: 8896
З нами з: 15.04.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 23:45

  chipmunk написав:Як акаунт видалити? Не можу знайти.

https://docs.easypay.ua/docs/personaldata/faq
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6647
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1297 раз.
Подякували: 1335 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 01:30

Re: Платіжна система EasyPay

Виртуальна карта в "списке карт" есть, а когда хочешь что-нибудь оплатить она не подтягивается.
акет
 
Повідомлень: 215
З нами з: 12.11.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 15:49

  акет написав:Виртуальна карта в "списке карт" есть, а когда хочешь что-нибудь оплатить она не подтягивается.

Говорят, на время боевых действий НБУ запретил операции с электронными деньгами...
Оплаты уже после победы.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 124
З нами з: 31.07.19
Подякував: 68 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 19:57

Оплату з наявних на віртуальній картці коштів провести дає, але сайт зависає при спробах поповнити віртуалку.
042013
 
Повідомлень: 66
З нами з: 22.07.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 212213214215
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет 1 ... 84, 85, 86
Anonymous » Сер 11 бер, 2009 09:48
855 320087
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 бер, 2022 17:32
Amethyst
IPAY платежная система
cl_ua » Пон 05 гру, 2016 01:21
9 9547
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 лют, 2021 21:18
valya
Платіжна система International Global Pay
marinazhdanova » Сер 30 гру, 2020 04:28
0 14331
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 гру, 2020 04:28
marinazhdanova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.