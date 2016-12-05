Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Сер 22 гру, 2021 12:34
Изя на днях сменил дизайн сайта.
Мож просто баннеры при этом потерял, я их тож щас не вижу.
А еще 19го были...
Ёооо, нашёл
Amethyst
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Додано: Сер 22 гру, 2021 12:58
Amethyst написав:
Изя на днях сменил дизайн сайта.
Мож просто баннеры при этом потерял, я их тож щас не вижу.
А еще 19го были...
Ёооо, нашёл
Да, есть, а когда я спрашивал, тогда этих категорий не было видно. Наверное, заглючило.
Andrew75
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Додано: Сер 22 гру, 2021 21:56
Оживление на ветке. Осталось мальохо на виртуалке, давно уже не пользую. Как вывести с меньшими потерями? Спс
valya
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Додано: Пон 27 гру, 2021 00:15
valya написав:
Оживление на ветке. Осталось мальохо на виртуалке, давно уже не пользую. Как вывести с меньшими потерями? Спс
Заплатить коммуналку.
Или не коммуналку.
Или погасить кредит на пумбе.
Aktus
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Додано: Вів 01 лют, 2022 19:53
Як акаунт видалити? Не можу знайти.
chipmunk
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Додано: Пон 28 лют, 2022 01:30
Виртуальна карта в "списке карт" есть, а когда хочешь что-нибудь оплатить она не подтягивается.
акет
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Додано: Вів 22 бер, 2022 15:49
акет написав:
Виртуальна карта в "списке карт" есть, а когда хочешь что-нибудь оплатить она не подтягивается.
Говорят, на время боевых действий НБУ запретил операции с электронными деньгами...
Оплаты уже после победы.
копейка
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Додано: Пон 28 бер, 2022 19:57
Оплату з наявних на віртуальній картці коштів провести дає, але сайт зависає при спробах поповнити віртуалку.
042013
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