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Платіжна система EasyPay

Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 20:25

патамуша суслик
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 20:48

  Amethyst написав:патамуша суслик

Аха дневальний казав, що тре було накидати до війни грошенят, а зара платити з КБ. :mrgreen:
копейка
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