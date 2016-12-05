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Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Чет 07 лип, 2022 20:25
патамуша суслик
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 14:42
Віртуальні карти вже все, похерили?
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Прораб
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 13:49
підкажіть, будь ласка, як швидко ця "ізі пей" повертає кошти, які їх термінал з'їв при поповненні картки банку? Подала звернення, минуло 15 днів, тепер їм "жаль", але вони ще чекають відповідь... від когось і зареєстрували ще одне звернення..
Хтось скаржився на них в Нацбанк мабуть вже?
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vililit
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