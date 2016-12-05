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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Чет 07 лип, 2022 20:48
Додано: П'ят 16 гру, 2022 14:42
Re: Платіжна система EasyPay
Віртуальні карти вже все, похерили?
Додано: П'ят 03 бер, 2023 13:49
Re: Платіжна система EasyPay
підкажіть, будь ласка, як швидко ця "ізі пей" повертає кошти, які їх термінал з'їв при поповненні картки банку? Подала звернення, минуло 15 днів, тепер їм "жаль", але вони ще чекають відповідь... від когось і зареєстрували ще одне звернення..
Хтось скаржився на них в Нацбанк мабуть вже?
Додано: Суб 04 бер, 2023 22:31
Re: Платіжна система EasyPay підкажіть, будь ласка, як швидк
vililit в мене при поповненні відключили електрику і кошти не зарахувались Відразу подзвонив на ГЛ На наступний день зарахувались
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