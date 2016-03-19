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Как гражданину Украины
легально торговать на Globex?

Как гражданину Украины легально торговать на Globex?
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Ф'ючерси на українській біржі та опціони з адекватним спредом, а також валютні ф'ючерси. Ф'ючерсні контракти та опціонні стратегії на фондовому ринку України.
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2011 19:29

Как гражданину Украины легально торговать на Globex?

Как гражданину Украины легально торговать на Globex?
2001
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2011 19:29

купить оффшорку и открыть корпоративный счет
unrokan_pff
 
 
Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2016 17:27

забить на это все
торговать себе напрямую и деньги даже не вводить на украину если будут
а держать где-то в оффшорном банке
завел себе карту и снимай когда тебе надо прибыль

только до прибыли на рынках обычному человеку как до парижа раком
CHRISTIAN LOUBOUTIN
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 бер, 2021 16:22

Наразі жодних перешкод для легальної торгівлі на Globex немає.
В межах є-ліміту переказ коштів на брок.рахунок, назад свіфти без обмежень, з позитивної різниці податки.

Найбільшим питанням залишається остання фраза попереднього коментаря:)
sonder
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 21:42

Сейчас уже появились микроконтракты.Так что можно торговать практически без плеча,а значит и без риска,в долгосрочке.
2001
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 08:14

2001

Що значить практично без ризику? Ризики нікуди не діваються, просрать гроші можна і без плеча. До того ж, ризики є не тільки фінаносві, а і часові, фізіологічні і т.д.

Недавно сам дізнався, що FCMи ніяк не страхують вкладені кошти, ніяких гарантій і страховок для комодіті деривативів немає. SIPC і FDIC стосується лише вкладень у фондовий ринок. Більше того, кошти клієнтів торгуються на одному рахунку, сегрегація лише від власних коштів компанії, куди перекачують комісії з клієнтського пулу. Достатньо зайти на сайт любого американскього fcm і прочитати Risk Disclosure:
(3) The funds you deposit with a futures commission merchant for trading futures positions are not protected by the Securities Investor Protection Corporation even if the futures commission merchant is registered with the Securities and Exchange Commission as a broker or dealer.

(5) The funds you deposit with a futures commission merchant are not held by the futures commission merchant in a separate account for your individual benefit. Futures commission merchants commingle the funds received from customers in one or more accounts and you may be exposed to losses incurred by other customers if the futures commission merchant does not have sufficient capital to cover such other customers’ trading losses.

Ніяких окремих рахунків для клієнта немає, форексні компанії експлуатують таку саму схему, хоча я думав на ф"ючах все по-іншому. Такшо "майже без ризику" на якихось електронних торгах - це зовсім не так.
sonder
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 08:31

sonder Згоден,погорячкував)
2001
 
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