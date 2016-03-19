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Ф'ючерси на українській біржі та опціони з адекватним спредом, а також валютні ф'ючерси. Ф'ючерсні контракти та опціонні стратегії на фондовому ринку України.
Додано: Нед 26 чер, 2011 19:29
Как гражданину Украины легально торговать на Globex?
Как гражданину Украины легально торговать на Globex?
Додано: Сер 10 лют, 2016 17:27
забить на это все
торговать себе напрямую и деньги даже не вводить на украину если будут
а держать где-то в оффшорном банке
завел себе карту и снимай когда тебе надо прибыль
только до прибыли на рынках обычному человеку как до парижа раком
Додано: Пон 22 бер, 2021 16:22
Наразі жодних перешкод для легальної торгівлі на Globex немає.
В межах є-ліміту переказ коштів на брок.рахунок, назад свіфти без обмежень, з позитивної різниці податки.
Найбільшим питанням залишається остання фраза попереднього коментаря:)
Додано: П'ят 02 кві, 2021 21:42
Сейчас уже появились микроконтракты.Так что можно торговать практически без плеча,а значит и без риска,в долгосрочке.
Додано: Вів 15 чер, 2021 08:14
2001
Що значить практично без ризику? Ризики нікуди не діваються, просрать гроші можна і без плеча. До того ж, ризики є не тільки фінаносві, а і часові, фізіологічні і т.д.
Недавно сам дізнався, що FCMи ніяк не страхують вкладені кошти, ніяких гарантій і страховок для комодіті деривативів немає. SIPC і FDIC стосується лише вкладень у фондовий ринок. Більше того, кошти клієнтів торгуються на одному рахунку, сегрегація лише від власних коштів компанії, куди перекачують комісії з клієнтського пулу. Достатньо зайти на сайт любого американскього fcm і прочитати Risk Disclosure:
Ніяких окремих рахунків для клієнта немає, форексні компанії експлуатують таку саму схему, хоча я думав на ф"ючах все по-іншому. Такшо "майже без ризику" на якихось електронних торгах - це зовсім не так.
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