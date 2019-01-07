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Интернет-трейдинг на зарубежных площадках
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Інтернет-трейдинг цінними паперами надає доступ до інформації фондових бірж, можливість торгівлі акціями в будь-якій точці світу.
Додано: П'ят 16 вер, 2011 14:08
Давно у меня вопросы назрели по этому поводу. У типичного Украинского трейдера который хочет торговать на зарубежных площадках со всеми их преимуществами вариантов не много - один из них это открытие счета в про-конторе где и комиссии больше и с надежностью проблемы. А все из-за того что по украинским законом открытие валютного или инвестиционного счета без лицензии НБУ противозаконно... Хотя проп-катноры делают тоже самое только через разные схеми - их договор прекрасно подстасован под украинское законодательство так что не докопаешся и все вроде законно вот только этот закон вам не поможет если вдруг эта кантора завтра исчезнет.
Если уж торговать то больше шансов если торговать через настоящего американского брокера, тут вам и контроль и страховка депозита гарантирована. Вопрос в том является ли деятельность трейдера инвестиционной а торговый счет это то же что и валютный банковский счет ?
По сути трейдер с депозитом до 30К не имеет никакого отношение к инвестированию а только к спекулятивным операциям а торговый счет не имеет свойства типичного счета так как им нельзя ничего опталить он не имеет реквизитов да и доступ к нему имеет только брокер.
Но все мы знаем в какой стране мы живем и как бы ее стоило переименовать
Каждый может толковать это по разному так как нет полноценной нормативной базы.
Суть вопроса: есть ли способ легально быть трейдером на иностранных площадках для жителя Украины, как это реализовать, сколько это будет стоить, какие налоги надо платить, будет ли это просто?
Спасибо.
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vitalik1921
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Додано: Нед 09 жов, 2011 16:57
Трейдинг на зарубежных площадках с Украины возможен, но он не есть вполне легальным, поскольку наше законодательство запрещает инвестировать деньги в акции иностранных предприятий. Что бы стать трейдером, например, на американских площадках много проблем сейчас не составит: а) ряд американских брокеров работают в Украине через суброкеров у которых возможно открыть счет от 1 000 дол. (мин. плечо 1 к 4) б) подаете пакет документов на открытие счета и переводите деньги само собой не на счет в Украине (в основном работа через Кипр, в нашей стране мало кто хочет светить своими доходами или оборотами по счету). Работа через оффшоры пугает много людей, но брокерство - это бизнес на коммисии, поэтому если выбрать брокера с хорошей репутации и долгой историей (некоторые компании уже работают в Украине более 8 лет) кидка быть не должно. в) торгуете и, надеюсь, зарабатываете денег. Светить или не светить своими доходами перед налогой - Ваше дело, но в декларации Вы не сможете указать, что доход полученный от инвестици в ценные бумаги иностранных предприятий, поэтому в Украине все 100% трейдеров на иностранных площадках не декларируют своих доходов.
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anton_baranovskiy
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Додано: Пон 10 жов, 2011 14:34
Спасибо за ответ. В принцыпе ничего нового. С Украинскими брокерами связыватся не хочу по простой причине - договор с ними подтасован под законодательство так что вы не являетесь владельцем счета и не покупаете бумаги - поэтому перед законом вы чисты, но в случаи кидка этот же закон вам ничем не поможет
Да и по сути эти канторы работают только для внутредневных трейдеров - это самый рискованный вид трейдинга и требует большого профессионализма, начинать с него не стоит. В штатах по закону внутридневные трейдеры должны иметь сета не менее 25K, наверное потому что с маленькими счетами многие уже бы забрались в долги. Вобще я думал что есть легальный нормальный способ торговать на зарубежных площадках, ведь спекулятивные операции по сути не являются инвестированием, но вы еще раз подтвердили мои догадки что в Украине нормального способа нет, нет законодательной базы, а та что есть делалась недалекими людьми.
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vitalik1921
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Додано: Пон 10 жов, 2011 17:08
Не стоит этим сильно заботиться, возможность торговать есть, пускай и противоречить законодательству. Было бы желание и организовать процесс торговли не будет сложным)).
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anton_baranovskiy
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Додано: Пон 10 жов, 2011 20:59
Согласен. Было дело думал и об отечественной бирже, но всетаки манит разнообразие эмитентов и бешенная ликвидность, более 650 компаний с капитализацией больше 2 миллиардов это рай для трейдера
Хотя профессионал наверное сможет обойтись и Украинской биржей.
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vitalik1921
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Додано: Пон 08 лют, 2016 16:27
на торговлю фьючерсами это правило (25к баксов на счету) не распространяется и можно начинать даже с 2000
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makitra
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Додано: Вів 18 лип, 2017 11:21
makitra как раз помоему с 2000 уже нельзя
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Додано: Вів 02 січ, 2018 13:08
Всем привет! Хотел создать отдельную тему по трейдингу на рынке штатов, но сюда тоже подойдет. Предлагаю публиковать здесь прогнозы, аналитику и трейды по акциям, фьючерсам, бондам и опционам. Присоединяйтесь кто трейдит. Я на фонде США уже 9 лет, сам из Алматы.
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Magellan
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Додано: Вів 08 січ, 2019 08:14
Большинство трейдеров торгует через оффшорные брокеры, которые предоставляют услуги у нас на территории СНГ.
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fefelova
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