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Интернет-трейдинг на зарубежных площадках
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Інтернет-трейдинг цінними паперами надає доступ до інформації фондових бірж, можливість торгівлі акціями в будь-якій точці світу.
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2011 14:08

Интернет-трейдинг на зарубежных площадках

Давно у меня вопросы назрели по этому поводу. У типичного Украинского трейдера который хочет торговать на зарубежных площадках со всеми их преимуществами вариантов не много - один из них это открытие счета в про-конторе где и комиссии больше и с надежностью проблемы. А все из-за того что по украинским законом открытие валютного или инвестиционного счета без лицензии НБУ противозаконно... Хотя проп-катноры делают тоже самое только через разные схеми - их договор прекрасно подстасован под украинское законодательство так что не докопаешся и все вроде законно вот только этот закон вам не поможет если вдруг эта кантора завтра исчезнет.

Если уж торговать то больше шансов если торговать через настоящего американского брокера, тут вам и контроль и страховка депозита гарантирована. Вопрос в том является ли деятельность трейдера инвестиционной а торговый счет это то же что и валютный банковский счет ?

По сути трейдер с депозитом до 30К не имеет никакого отношение к инвестированию а только к спекулятивным операциям а торговый счет не имеет свойства типичного счета так как им нельзя ничего опталить он не имеет реквизитов да и доступ к нему имеет только брокер.

Но все мы знаем в какой стране мы живем и как бы ее стоило переименовать :) Каждый может толковать это по разному так как нет полноценной нормативной базы.

Суть вопроса: есть ли способ легально быть трейдером на иностранных площадках для жителя Украины, как это реализовать, сколько это будет стоить, какие налоги надо платить, будет ли это просто?

Спасибо.
vitalik1921
 
 
Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2011 16:57

Re: Интернет-трейдинг на зарубежных площадках

Трейдинг на зарубежных площадках с Украины возможен, но он не есть вполне легальным, поскольку наше законодательство запрещает инвестировать деньги в акции иностранных предприятий. Что бы стать трейдером, например, на американских площадках много проблем сейчас не составит: а) ряд американских брокеров работают в Украине через суброкеров у которых возможно открыть счет от 1 000 дол. (мин. плечо 1 к 4) б) подаете пакет документов на открытие счета и переводите деньги само собой не на счет в Украине (в основном работа через Кипр, в нашей стране мало кто хочет светить своими доходами или оборотами по счету). Работа через оффшоры пугает много людей, но брокерство - это бизнес на коммисии, поэтому если выбрать брокера с хорошей репутации и долгой историей (некоторые компании уже работают в Украине более 8 лет) кидка быть не должно. в) торгуете и, надеюсь, зарабатываете денег. Светить или не светить своими доходами перед налогой - Ваше дело, но в декларации Вы не сможете указать, что доход полученный от инвестици в ценные бумаги иностранных предприятий, поэтому в Украине все 100% трейдеров на иностранных площадках не декларируют своих доходов.
anton_baranovskiy
 
 
Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2011 14:34

Спасибо за ответ. В принцыпе ничего нового. С Украинскими брокерами связыватся не хочу по простой причине - договор с ними подтасован под законодательство так что вы не являетесь владельцем счета и не покупаете бумаги - поэтому перед законом вы чисты, но в случаи кидка этот же закон вам ничем не поможет :) Да и по сути эти канторы работают только для внутредневных трейдеров - это самый рискованный вид трейдинга и требует большого профессионализма, начинать с него не стоит. В штатах по закону внутридневные трейдеры должны иметь сета не менее 25K, наверное потому что с маленькими счетами многие уже бы забрались в долги. Вобще я думал что есть легальный нормальный способ торговать на зарубежных площадках, ведь спекулятивные операции по сути не являются инвестированием, но вы еще раз подтвердили мои догадки что в Украине нормального способа нет, нет законодательной базы, а та что есть делалась недалекими людьми.
vitalik1921
 
 
Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2011 17:08

Не стоит этим сильно заботиться, возможность торговать есть, пускай и противоречить законодательству. Было бы желание и организовать процесс торговли не будет сложным)).
anton_baranovskiy
 
 
Повідомлення Додано: Пон 10 жов, 2011 20:59

Согласен. Было дело думал и об отечественной бирже, но всетаки манит разнообразие эмитентов и бешенная ликвидность, более 650 компаний с капитализацией больше 2 миллиардов это рай для трейдера :D Хотя профессионал наверное сможет обойтись и Украинской биржей.
vitalik1921
 
 
Повідомлення Додано: Пон 08 лют, 2016 16:27

на торговлю фьючерсами это правило (25к баксов на счету) не распространяется и можно начинать даже с 2000
makitra
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2017 11:21

makitra как раз помоему с 2000 уже нельзя
cubradford20
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 13:08

Re: Интернет-трейдинг на зарубежных площадках

Всем привет! Хотел создать отдельную тему по трейдингу на рынке штатов, но сюда тоже подойдет. Предлагаю публиковать здесь прогнозы, аналитику и трейды по акциям, фьючерсам, бондам и опционам. Присоединяйтесь кто трейдит. Я на фонде США уже 9 лет, сам из Алматы.
Magellan
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 08:14

Re: Интернет-трейдинг на зарубежных площадках

Большинство трейдеров торгует через оффшорные брокеры, которые предоставляют услуги у нас на территории СНГ.
fefelova
 
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