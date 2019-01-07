Интернет-трейдинг на зарубежных площадках

Додано: П'ят 16 вер, 2011 14:08

Давно у меня вопросы назрели по этому поводу. У типичного Украинского трейдера который хочет торговать на зарубежных площадках со всеми их преимуществами вариантов не много - один из них это открытие счета в про-конторе где и комиссии больше и с надежностью проблемы. А все из-за того что по украинским законом открытие валютного или инвестиционного счета без лицензии НБУ противозаконно... Хотя проп-катноры делают тоже самое только через разные схеми - их договор прекрасно подстасован под украинское законодательство так что не докопаешся и все вроде законно вот только этот закон вам не поможет если вдруг эта кантора завтра исчезнет.Если уж торговать то больше шансов если торговать через настоящего американского брокера, тут вам и контроль и страховка депозита гарантирована. Вопрос в том является ли деятельность трейдера инвестиционной а торговый счет это то же что и валютный банковский счет ?По сути трейдер с депозитом до 30К не имеет никакого отношение к инвестированию а только к спекулятивным операциям а торговый счет не имеет свойства типичного счета так как им нельзя ничего опталить он не имеет реквизитов да и доступ к нему имеет только брокер.Но все мы знаем в какой стране мы живем и как бы ее стоило переименоватьКаждый может толковать это по разному так как нет полноценной нормативной базы.Суть вопроса: есть ли способ легально быть трейдером на иностранных площадках для жителя Украины, как это реализовать, сколько это будет стоить, какие налоги надо платить, будет ли это просто?Спасибо.