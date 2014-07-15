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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: П'ят 18 гру, 2015 18:19
Можно ли застраховать содержимое банковской ячейки?
Не получается найти у нас банк, заключающий услугу ответственного хранения денег в ячейке (по описи). Может ли какая-либо страховая компания застраховать содержимое ячейки?
Додано: Сер 09 сер, 2017 12:39
Re: Депозитная ячейка, сейф в банке
в Киеве есть отделения банков с ячейками с возможностью доступа к ним в выходной день?
Додано: П'ят 08 чер, 2018 08:54
Кто нибудь сталкивался с ячейками в МТБ(Марфин) банке.Какие впечатления о надежности и пр.?
Додано: Пон 02 лип, 2018 14:01
Re: Депозитная ячейка, сейф в банке
В "Приватбанке" очень резко выросли цены на ячейки. Настолько, что с мелочью вообще нет смысла их арендовать.
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