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Депозит в иностранном банке
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 20:38

  ivan_naumeiko написав:sinowi
Ви не праві. В Польщі не кожен банк може відкрити, але як зазначали є лояльні. БнаПарібас, Міленіум, Аліор.

Про Аліор можете забути. По валюті так точно.
ib_investor
 
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