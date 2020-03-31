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Депозит в иностранном банке
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Вів 12 тра, 2020 20:38
ivan_naumeiko написав:sinowi
Ви не праві. В Польщі не кожен банк може відкрити, але як зазначали є лояльні. БнаПарібас, Міленіум, Аліор.
Про Аліор можете забути. По валюті так точно.
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