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Депозитная ячейка,
сейф в банке

Депозитная ячейка, сейф в банке
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2015 18:19

Можно ли застраховать содержимое банковской ячейки?

Не получается найти у нас банк, заключающий услугу ответственного хранения денег в ячейке (по описи). Может ли какая-либо страховая компания застраховать содержимое ячейки?
anatoly_bogdanov
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2017 12:39

Re: Депозитная ячейка, сейф в банке

в Киеве есть отделения банков с ячейками с возможностью доступа к ним в выходной день?
alexfromdn
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2017 12:46

alexfromdn
Асвио Банк
anatoly_bogdanov
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 08:54

Кто нибудь сталкивался с ячейками в МТБ(Марфин) банке.Какие впечатления о надежности и пр.?
osya1964
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:01

Re: Депозитная ячейка, сейф в банке

В "Приватбанке" очень резко выросли цены на ячейки. Настолько, что с мелочью вообще нет смысла их арендовать.
Сержик
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 17:20

Re: Депозитная ячейка, сейф в банке

Можливо хтось останнім часом робив аналіз вартості послуг по депозитним ячйкам по банкам в Києві? Хто надає найбільш прийнятні послуги з точки зору ціни?, бо зробивши дуже короткий швидкий аналіз, бачу що ціни стартують від 15 грн. за день за дуже маленькі бокси, що в цілому дуже недешево виходить. Можливо зустрічали кращі пропозиції.
R12
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 17:52

R12

Кредо
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 09:09

Re: Депозитная ячейка, сейф в банке

Ребята кто пользовался ячейками креди агриколя?
Нормальный банк?
tankist79
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 06:26

Ответьте пожалуйста
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