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сейф в банке

Депозитная ячейка, сейф в банке
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<12345
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 22:46

Re: Депозитная ячейка, сейф в банке

Господа, здравствуйте.
Вижу, что тема совсем непопулярная.
Может кто подскажет, хочу арендовать ячейку на год, пока буду зарубежом. Немного погуглив, остановил выбор на Привате - недорого, да и должно быть надёжно. Кто-то знает варианты получше? Как правильно выбрать отделение и на что обратить внимание? Какие существуют подводные камни при аренде ячейки?
Всем заранее спасибо.
RobinGood
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 09:11

Re: Депозитная ячейка, сейф в банке

ПРиват? серьезно? более дорогой ячейки у меня не было.
Альфа и Ощад были в разы дешевле.
Одна только разница: Приват берет платеж ещемесячно, а другие банки сразу на весь срок.
vika_barabash
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 13:48

Re: Депозитная ячейка, сейф в банке

vika_barabash написав:ПРиват? серьезно? более дорогой ячейки у меня не было.
Альфа и Ощад были в разы дешевле.
Одна только разница: Приват берет платеж ещемесячно, а другие банки сразу на весь срок.
И правда, посмотрел ещё раз на тарифы привата, он берет ежемесячно платёж в 300 гривен за обслуживание и ещё 9 гривен в день за ячейку.
RobinGood
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 21:28

Re: Депозитная ячейка, сейф в банке

Кредо гляньте. Там найвигідніші тарифи були
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 00:32

Re: Депозитная ячейка, сейф в банке

Подскажите, пжл, в каком банке Киева можно снять надежную сейфовую ячейку? Обязательно искать банк, где на руки отдают два ключа. Или не это главное, на что стоит обратить внимание?
taya77
 
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