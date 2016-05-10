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Депозитная ячейка, сейф в банке
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Суб 08 сер, 2020 22:46
Господа, здравствуйте.
Вижу, что тема совсем непопулярная.
Может кто подскажет, хочу арендовать ячейку на год, пока буду зарубежом. Немного погуглив, остановил выбор на Привате - недорого, да и должно быть надёжно. Кто-то знает варианты получше? Как правильно выбрать отделение и на что обратить внимание? Какие существуют подводные камни при аренде ячейки?
Всем заранее спасибо.
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RobinGood
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Додано: Пон 10 сер, 2020 09:11
ПРиват? серьезно? более дорогой ячейки у меня не было.
Альфа и Ощад были в разы дешевле.
Одна только разница: Приват берет платеж ещемесячно, а другие банки сразу на весь срок.
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vika_barabash
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Додано: Пон 10 сер, 2020 13:48
vika_barabash написав:ПРиват? серьезно? более дорогой ячейки у меня не было.
Альфа и Ощад были в разы дешевле.
Одна только разница: Приват берет платеж ещемесячно, а другие банки сразу на весь срок.
И правда, посмотрел ещё раз на тарифы привата, он берет ежемесячно платёж в 300 гривен за обслуживание и ещё 9 гривен в день за ячейку.
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RobinGood
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Додано: Сер 12 сер, 2020 21:28
Кредо гляньте. Там найвигідніші тарифи були
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Sain_повернувся
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Додано: Сер 13 січ, 2021 00:32
Подскажите, пжл, в каком банке Киева можно снять надежную сейфовую ячейку? Обязательно искать банк, где на руки отдают два ключа. Или не это главное, на что стоит обратить внимание?
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taya77
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Додано: Вів 02 бер, 2021 15:36
В Украине банковские ячейки пользуются спросом?
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ВикторияГМ
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Додано: П'ят 26 бер, 2021 01:57
В Альфе дают два ключа.
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Scotch
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Додано: Суб 03 кві, 2021 11:57
Положите на месяц в любой банк... Еще и заработаете ))). Если сумма больше двухсот, то в разные банки...
Это касается и валюты...
А если документы, то дешевле дома: охрана ДСО...
С Ув. Алексей.
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Warlocc
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