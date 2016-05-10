RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Банківські депозити
/
Депозитная ячейка,
сейф в банке

Депозитная ячейка, сейф в банке
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<12345
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 22:46

Re: Депозитная ячейка, сейф в банке

Господа, здравствуйте.
Вижу, что тема совсем непопулярная.
Может кто подскажет, хочу арендовать ячейку на год, пока буду зарубежом. Немного погуглив, остановил выбор на Привате - недорого, да и должно быть надёжно. Кто-то знает варианты получше? Как правильно выбрать отделение и на что обратить внимание? Какие существуют подводные камни при аренде ячейки?
Всем заранее спасибо.
RobinGood
 
Повідомлень: 22
З нами з: 01.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 09:11

Re: Депозитная ячейка, сейф в банке

ПРиват? серьезно? более дорогой ячейки у меня не было.
Альфа и Ощад были в разы дешевле.
Одна только разница: Приват берет платеж ещемесячно, а другие банки сразу на весь срок.
vika_barabash
 
Повідомлень: 1
З нами з: 18.05.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 13:48

Re: Депозитная ячейка, сейф в банке

vika_barabash написав:ПРиват? серьезно? более дорогой ячейки у меня не было.
Альфа и Ощад были в разы дешевле.
Одна только разница: Приват берет платеж ещемесячно, а другие банки сразу на весь срок.
И правда, посмотрел ещё раз на тарифы привата, он берет ежемесячно платёж в 300 гривен за обслуживание и ещё 9 гривен в день за ячейку.
RobinGood
 
Повідомлень: 22
З нами з: 01.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 21:28

Re: Депозитная ячейка, сейф в банке

Кредо гляньте. Там найвигідніші тарифи були
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 967
З нами з: 13.10.14
Подякував: 134 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 00:32

Re: Депозитная ячейка, сейф в банке

Подскажите, пжл, в каком банке Киева можно снять надежную сейфовую ячейку? Обязательно искать банк, где на руки отдают два ключа. Или не это главное, на что стоит обратить внимание?
taya77
 
Повідомлень: 63
З нами з: 25.10.18
Подякував: 67 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 15:36

В Украине банковские ячейки пользуются спросом?
ВикторияГМ
 
Повідомлень: 10
З нами з: 28.02.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 бер, 2021 01:57

В Альфе дают два ключа.
Scotch
 
Повідомлень: 848
З нами з: 01.08.10
Подякував: 104 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 11:57

Положите на месяц в любой банк... Еще и заработаете ))). Если сумма больше двухсот, то в разные банки...
Это касается и валюты...
А если документы, то дешевле дома: охрана ДСО...
С Ув. Алексей.
Warlocc
Аватар користувача
 
Повідомлень: 509
З нами з: 27.01.09
Подякував: 52 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В каком банке самый высокий процент на остаток по карточному 1 ... 5, 6, 7
Zebra » П'ят 03 бер, 2017 20:41
63 38635
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 лют, 2021 17:39
vitaliian
Депозит в иностранном банке 1, 2, 3, 4
Nickmess » Сер 25 лип, 2018 21:01
30 11767
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 тра, 2020 19:38
ib_investor
Депозит в Приват-банке 1, 2
macloud2 » Вів 10 тра, 2016 12:31
17 13792
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 вер, 2016 16:01
vlasenko7

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Еквайринг (100)
03.04.2021 13:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.