Україна хроніки неоколоніалізму...

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Есть объективная реальность. Украинцы в 1991 году не требовали свободы от России и революций не делали. Украинцам эту свободу навязали, пообещав золотые горы. По факту никакой самостоятельности и независимости принять и освоить Украина не смогла. Не всякий может стать независимым. Смешно читать, как нас обманули с договором ЕС и с Будапештским договором, и тп, и тд. Нас за людей в ЕС не считают, раз мы себя сами содержать не можем - нас никто не воспринимает в серьез даже. Страну оценивают по ее экономике - в мире , поэтому к нам такое отношение.
Я кажется ясно написал "лучшая часть метрополии"? Какие еще могут быть вопросы? И в Российской Империи и тем более в Российской Империи-лайт( СССР) Украина на была колонией (как утверждают написанные канадцами Австро-Венгерского происхождения новые учебники лже-истории), а для большей части РСФСР (не говоря уже за менее цивилизованные республики) Украина была как раз метрополией. Мне довелось в юности в 80-е посетить т.н. "среднюю полосу" нашей бывшей колонии - так у меня был просто культурный шок от того что так можно жить в конце 20 века.
kalinavalera1 Да нет сейчас в Украине хорошо образованных трудовых сил. Мы скатились до статуса аграрной страны. И у нас давным давно нет спроса на инженеров ибо нет наукоёмких отраслей промышленности. IT-сфера здесь не в счёт. Ибо она работает на благо иностранного капитала.
Війна на українських землях почалась в 1914 триває й досі. Війна не закінчувалась в 1922, 1945. Що відзначати, святкувати? Були гарячі фази війни з мільйонами жертв: 1914-1922 1930-1933 1939-1954 1986-1998(1979-1998) 2014-2017(2005-2017) Репресії, голодомори, депортації - це теж війна.
Моя велика хлібна країна В моїй уяві – ціла, єдина. На захід – Карпати, зі сходу – Донбас, А Донбас, це – клас! Спитайте мене, – що у нас не кльово? Чого бракує усім навколо? – Поваги до себе, гідності, Рівноваги в суспільстві. Не все полягає на бізнесі, Не купуються справжні цінності. Головне – не скурвитися, Не зректися моральних принципів. Час такий, треба вижити. Брате мій, тобі пощастило Родитися в час позитивних змін!
В. о. Голови Національного банку України Яків Смолій окреслив основні тенденції грошово-кредитного ринку. "Загалом, 2017 рік був сприятливим для української економіки: інфляція поступово знижувалась, ми нарощували золотовалютні резерви, скасовували адміністративні обмеження на валютному ринку. Вже зараз ми значно лібералізували валютний ринок, скасувавши майже всі обмеження 2014-2015 років. Далі – запровадження нового валютного регулювання", − наголосив Яків Смолій. Новий закон "Про валюту" зробить валютне регулювання в Україні прозорим, простим та зрозумілим для населення, бізнесу та банків, а Національному банку дасть можливість більш оперативно та ефективно реагувати на зміни стану платіжного балансу та кон'юнктури ринку.
В городе Каменском Днепропетровской области начали первый этап отключения жилых домов от централизованного отопления. Об этом сообщает КП "Городская информационная служба". От отопления уже отключили дома по улице Грушевского и Сирка. Дальше отключат дома в районе железнодорожного вокзала, Самышиной балки и проспекта Юбилейного. Коммунальщики сообщают, что "возврата назад нет", а людям рекомендуют обращаться в пункты приема документов, чтобы вовремя перейти на автономное электрическое отопление. Тепло в квартиры поступало через трубопроводы, которые обслуживались КП "Теплосети". Главной проблемой и основной затратной частью коммунального предприятия была подача тепла в дома, которые находятся в верхней части Каменского. Поэтому первыми было решено отключить именно их.