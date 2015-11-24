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Політика та гроші
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Україна хроніки н
околоніалізму...

Україна хроніки неоколоніалізму...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2016 14:36

Re: Україна хроніки неоколоніалізму...

  mortimer написав:Так часть метрополии или нет?


Есть объективная реальность. Украинцы в 1991 году не требовали свободы от России и революций не делали. Украинцам эту свободу навязали, пообещав золотые горы.
По факту никакой самостоятельности и независимости принять и освоить Украина не смогла. Не всякий может стать независимым. Смешно читать, как нас обманули с договором ЕС и с Будапештским договором, и тп, и тд. Нас за людей в ЕС не считают, раз мы себя сами содержать не можем - нас никто не воспринимает в серьез даже. Страну оценивают по ее экономике - в мире , поэтому к нам такое отношение.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2016 21:59

  mortimer написав:
Так часть метрополии или нет? :roll:


Я кажется ясно написал "лучшая часть метрополии"? Какие еще могут быть вопросы? И в Российской Империи и тем более в Российской Империи-лайт( СССР) Украина на была колонией (как утверждают написанные канадцами Австро-Венгерского происхождения новые учебники лже-истории), а для большей части РСФСР (не говоря уже за менее цивилизованные республики) Украина была как раз метрополией. Мне довелось в юности в 80-е посетить т.н. "среднюю полосу" нашей бывшей колонии - так у меня был просто культурный шок от того что так можно жить в конце 20 века.
jabba
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2016 22:44

kalinavalera1 Да нет сейчас в Украине хорошо образованных трудовых сил. Мы скатились до статуса аграрной страны. И у нас давным давно нет спроса на инженеров ибо нет наукоёмких отраслей промышленности. IT-сфера здесь не в счёт. Ибо она работает на благо иностранного капитала.
stepannegoda
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2017 22:04

Розпочався другий етап десакралізації влади в країні. Перший був в 2004-2014.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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Повідомлення Додано: Вів 09 тра, 2017 08:16

Війна на українських землях почалась в 1914 триває й досі.
Війна не закінчувалась в 1922, 1945. Що відзначати, святкувати?
Були гарячі фази війни з мільйонами жертв:
1914-1922
1930-1933
1939-1954
1986-1998(1979-1998)
2014-2017(2005-2017)
Репресії, голодомори, депортації - це теж війна.
Моя велика хлібна країна
В моїй уяві – ціла, єдина.
На захід – Карпати, зі сходу – Донбас,
А Донбас, це – клас!
Спитайте мене, – що у нас не кльово?
Чого бракує усім навколо?
– Поваги до себе, гідності,
Рівноваги в суспільстві.
Не все полягає на бізнесі,
Не купуються справжні цінності.
Головне – не скурвитися,
Не зректися моральних принципів.
Час такий, треба вижити.
Брате мій, тобі пощастило
Родитися в час позитивних змін!

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13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2017 07:58


Вищий клас окупації - це коли окуповані 3 роки не помічають окупації та окупаційної адміністрації! :mrgreen: :shock: 8)
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 20:16

В. о. Голови Національного банку України Яків Смолій окреслив основні тенденції грошово-кредитного ринку. "Загалом, 2017 рік був сприятливим для української економіки: інфляція поступово знижувалась, ми нарощували золотовалютні резерви, скасовували адміністративні обмеження на валютному ринку. Вже зараз ми значно лібералізували валютний ринок, скасувавши майже всі обмеження 2014-2015 років. Далі – запровадження нового валютного регулювання", − наголосив Яків Смолій. Новий закон "Про валюту" зробить валютне регулювання в Україні прозорим, простим та зрозумілим для населення, бізнесу та банків, а Національному банку дасть можливість більш оперативно та ефективно реагувати на зміни стану платіжного балансу та кон'юнктури ринку.

У Національному банку України відбулась підсумкова у 2017 році нарада з топ-менеджерами найбільших 40 банків
Що вони курять? Де побачили поступове зниження інфляції???
Як може знижуватись інфляція, якщо уряд заклав у бюджет 30 грн за долар, нафта дорожчає?
Держборг зростає!
Валовий зовнішній борг України на 1 жовтня склав $117,350 млрд, що на $2,365 млрд вище показника на 1 липня ($114,985 млрд).

Згідно з даними Національного банку, з початку року валовий зовнішній борг України зріс на 3,26%.

Валовий зовнішній борг України перевищив $117 млрд
З липня по жовтень держборг зріс на $2.365 млрд.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 13:42

tobias

вопите об инфляции а пишите про госдолг. нельзя как то более внятно писать свои мысли, если они конечно у вас есть?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 13:54

Re: хроніки

В городе Каменском Днепропетровской области начали первый этап отключения жилых домов от централизованного отопления.
Об этом сообщает КП "Городская информационная служба".
От отопления уже отключили дома по улице Грушевского и Сирка. Дальше отключат дома в районе железнодорожного вокзала, Самышиной балки и проспекта Юбилейного.
Коммунальщики сообщают, что "возврата назад нет", а людям рекомендуют обращаться в пункты приема документов, чтобы вовремя перейти на автономное электрическое отопление.
Тепло в квартиры поступало через трубопроводы, которые обслуживались КП "Теплосети". Главной проблемой и основной затратной частью коммунального предприятия была подача тепла в дома, которые находятся в верхней части Каменского. Поэтому первыми было решено отключить именно их.
sal
 
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