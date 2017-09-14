|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 21 лис, 2025 16:58
Бетон написав: buratinyo написав:
На план, который никто не видел и если он существует, по отжатию ради мира украинских территорий кремлевским агрессором не соглашается именно украинская Конституция, в которую во время войны нельзя вносить изменения.
Если тебе нужны территории, иди забери.
Ты Конституцию вообще читал? Ты вообще знаешь что есть высшей ценностью, буратино?
И не унижай юристов
2. У меня нет даже дальних знакомых военнослужащих, кто готов отдавать территории Украины. Следовательно ты не из них, а дезертир в лучшем случае.
3. В какой Конституции ты, позор Украины, нашел ценность, которая позволяет агрессору убивать жителей Украины?
buratinyo
Додано: П'ят 21 лис, 2025 17:02
andrijk777 написав: ЛАД написав:andrijk777
Вас ще бентежить, що
цей пункт морально принизливий
Тут нічого смішного немає. Скоріше печально.
Напевно ви не зрозуміли, розжую:
Я не буду підписувати ніякий мир, а для тих хто будуть це дуже важливо бо вони надіються правити ще довго і підтримка населення їм дуже потрібна(навіть диктаторам вона потрібно).
Ти не в змозі навести пункти "офігенних успіхів" Москви ...
Але пишеш про те, чого поняття зеленого не маєшь ...
pesikot
Додано: П'ят 21 лис, 2025 17:07
andrijk777 написав: ЛАД написав:andrijk777
Вас ще бентежить, що
цей пункт морально принизливий
Тут нічого смішного немає. Скоріше печально.
Напевно ви не зрозуміли, розжую:
Я не буду підписувати ніякий мир, а для тих хто будуть це дуже важливо бо вони надіються правити ще довго і підтримка населення їм дуже потрібна(навіть диктаторам вона потрібно).
Тому "морально принизливі пункти" дуже не бажані для них.
Не, если вы о тех, кто "буде підписувати", то для них важливо. Для кого-то ещё, вероятно, тоже (тут такие присутствуют).
Но такие пункты ("морально принизливі") наверняка будут в любом возможном сегодня договоре/соглашении. Уже то, что придётся согласиться на ЛБЗ, тоже "морально принизливо".
ЛАД
Додано: П'ят 21 лис, 2025 17:13
buratinyo написав:
2. У меня нет даже дальних знакомых военнослужащих, кто готов отдавать территории Украины. Следовательно ты не из них, а дезертир в лучшем случае.
а знайомі військовослужбовці в сзч у вас є?)
Проведіть демобілізацію тих хто воює хоч з 22 року і побачите скільки готових продовжувати воювати за території...
Banderlog
Додано: П'ят 21 лис, 2025 17:15
Як думаєте, покарають Федієнка, чи буде, як з Берлінською та іншими Арахаміями?
Schmit
Додано: П'ят 21 лис, 2025 17:20
budivelnik написав: Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
А тепер що втратили ми
ИМХО найважливіше що втратили ми - це мільйони працездатних українців.
1 Мені якось по барабану де будуть заробляти собі на життя мільйони українців....
Якщо їм краще в Європі - хай заробляють в Європі, це ЇХ життя і ЇМ як приймати рішення так і нести відповідальність за прийняте рішення
2 95% населення витрачає на себе стільки ж скільки й заробляє... Тому мені ні жарко ні холодно де буде заробляти той хто все зароблене на себе витрачає.
До речі
Для України - так само по барабану.
Україна розвивається тільки за рахунок тих ресурсів які кимось створені і не витрачені при створенні.
ПС
Хтось може розповісти
А як допомогло Україні і Українцям те що мільйони українців розвивали Сибір ?
Україна = українці + територія.
Територія тобі по барабану, ти вище писав.
Українці - по барабану.
Висновок - Україна тобі по барабану.
Українці розвивали Сибір тому що Україна була окупована і люди розвивали Сибір фактично примусово. Яка може бути аналогія з сьогоднішніми мігрантами які тікають
з України, фактично вони не хочуть бути українцями взагалі?
andrijk777
Додано: П'ят 21 лис, 2025 17:22
buratinyo написав:
2. У меня нет даже дальних знакомых военнослужащих, кто готов отдавать территории Украины. Следовательно ты не из них, а дезертир в лучшем случае.
По-перше, це п*здьож. Я аж бачу, як чуваки, які реально з 2022-23рр сидять в земляних ямах в мокрих шкарпетках, кажуть, нє, не віддамо Дружківку, будемо ще 3-8-20 років тут сидіти в ямах, а там і синочки підростуть. У Бандерлога хоча б спитайте.
По-друге, як можна віддати чи не віддати те, чим ти фактично не володієш 11 років?
whois2010
Додано: П'ят 21 лис, 2025 17:23
Banderlog написав: buratinyo написав:
2. У меня нет даже дальних знакомых военнослужащих, кто готов отдавать территории Украины. Следовательно ты не из них, а дезертир в лучшем случае.
а знайомі військовослужбовці в сзч у вас є?)
Проведіть демобілізацію тих хто воює хоч з 22 року і побачите скільки готових продовжувати воювати за території...
Розповіли тут мені цікаву історію ... два випадки, майже однакові, але в різних місцях
Обидва були в СЗЧ, але один в сраку бухий перебував в громадському місці, інший пив пиво в громадському місці ...
Обидва потрапили на очі і поліції, і ВСП. Обидва тикали військовими квитками в ВСП, але ВСП перевірило і виявило, що вони в СЗЧ
Обидва поїхали на "губу", звідти телефонували своїм командирам частин, клялись, що вони няшні зайчіки і готові повернутись.
І повернулись
pesikot
