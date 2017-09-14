RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15880158811588215883
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 16:58

  Бетон написав:
  buratinyo написав:На план, который никто не видел и если он существует, по отжатию ради мира украинских территорий кремлевским агрессором не соглашается именно украинская Конституция, в которую во время войны нельзя вносить изменения.

Если тебе нужны территории, иди забери.
Ты Конституцию вообще читал? Ты вообще знаешь что есть высшей ценностью, буратино?
И не унижай юристов


2. У меня нет даже дальних знакомых военнослужащих, кто готов отдавать территории Украины. Следовательно ты не из них, а дезертир в лучшем случае.
3. В какой Конституции ты, позор Украины, нашел ценность, которая позволяет агрессору убивать жителей Украины?
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1889
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 17:02

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:andrijk777
Вас ще бентежить, що
цей пункт морально принизливий
:?:
:lol:

Тут нічого смішного немає. Скоріше печально.
Напевно ви не зрозуміли, розжую:
Я не буду підписувати ніякий мир, а для тих хто будуть це дуже важливо бо вони надіються правити ще довго і підтримка населення їм дуже потрібна(навіть диктаторам вона потрібно).


Ти не в змозі навести пункти "офігенних успіхів" Москви ...

Але пишеш про те, чого поняття зеленого не маєшь ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12713
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 17:07

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:andrijk777
Вас ще бентежить, що
цей пункт морально принизливий
:?:
:lol:

Тут нічого смішного немає. Скоріше печально.
Напевно ви не зрозуміли, розжую:
Я не буду підписувати ніякий мир, а для тих хто будуть це дуже важливо бо вони надіються правити ще довго і підтримка населення їм дуже потрібна(навіть диктаторам вона потрібно).
Тому "морально принизливі пункти" дуже не бажані для них.
Не, если вы о тех, кто "буде підписувати", то для них важливо. Для кого-то ещё, вероятно, тоже (тут такие присутствуют).
Но такие пункты ("морально принизливі") наверняка будут в любом возможном сегодня договоре/соглашении. Уже то, что придётся согласиться на ЛБЗ, тоже "морально принизливо".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37565
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 17:13

  buratinyo написав:

2. У меня нет даже дальних знакомых военнослужащих, кто готов отдавать территории Украины. Следовательно ты не из них, а дезертир в лучшем случае.
а знайомі військовослужбовці в сзч у вас є?)
Проведіть демобілізацію тих хто воює хоч з 22 року і побачите скільки готових продовжувати воювати за території...
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3997
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 17:15


Як думаєте, покарають Федієнка, чи буде, як з Берлінською та іншими Арахаміями?
Schmit
 
Повідомлень: 5253
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 17:20

  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:А тепер що втратили ми

ИМХО найважливіше що втратили ми - це мільйони працездатних українців.
1 Мені якось по барабану де будуть заробляти собі на життя мільйони українців....
Якщо їм краще в Європі - хай заробляють в Європі, це ЇХ життя і ЇМ як приймати рішення так і нести відповідальність за прийняте рішення
2 95% населення витрачає на себе стільки ж скільки й заробляє... Тому мені ні жарко ні холодно де буде заробляти той хто все зароблене на себе витрачає.
До речі
Для України - так само по барабану.
Україна розвивається тільки за рахунок тих ресурсів які кимось створені і не витрачені при створенні.

ПС
Хтось може розповісти
А як допомогло Україні і Українцям те що мільйони українців розвивали Сибір ?

Україна = українці + територія.
Територія тобі по барабану, ти вище писав.
Українці - по барабану.
Висновок - Україна тобі по барабану.

Українці розвивали Сибір тому що Україна була окупована і люди розвивали Сибір фактично примусово. Яка може бути аналогія з сьогоднішніми мігрантами які тікають з України, фактично вони не хочуть бути українцями взагалі?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6970
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 17:22

  buratinyo написав:2. У меня нет даже дальних знакомых военнослужащих, кто готов отдавать территории Украины. Следовательно ты не из них, а дезертир в лучшем случае.

По-перше, це п*здьож. Я аж бачу, як чуваки, які реально з 2022-23рр сидять в земляних ямах в мокрих шкарпетках, кажуть, нє, не віддамо Дружківку, будемо ще 3-8-20 років тут сидіти в ямах, а там і синочки підростуть. У Бандерлога хоча б спитайте.
По-друге, як можна віддати чи не віддати те, чим ти фактично не володієш 11 років?
whois2010
 
Повідомлень: 1058
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 17:23

  Banderlog написав:
  buratinyo написав:

2. У меня нет даже дальних знакомых военнослужащих, кто готов отдавать территории Украины. Следовательно ты не из них, а дезертир в лучшем случае.
а знайомі військовослужбовці в сзч у вас є?)
Проведіть демобілізацію тих хто воює хоч з 22 року і побачите скільки готових продовжувати воювати за території...

Розповіли тут мені цікаву історію ... два випадки, майже однакові, але в різних місцях

Обидва були в СЗЧ, але один в сраку бухий перебував в громадському місці, інший пив пиво в громадському місці ...

Обидва потрапили на очі і поліції, і ВСП. Обидва тикали військовими квитками в ВСП, але ВСП перевірило і виявило, що вони в СЗЧ

Обидва поїхали на "губу", звідти телефонували своїм командирам частин, клялись, що вони няшні зайчіки і готові повернутись.
І повернулись
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12713
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 15880158811588215883
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 156573
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 352480
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1044028
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.