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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 07 лют, 2018 11:24
Re: Богуслав БАНКРОТ
Мабуть у перерахуванні відсотків на карти знайдені ознаки фіктивності...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 08 лют, 2018 08:06
Там у виплатах відшкодування по сумах депозитів цілковита фіктивність. Відшкодування було розраховано по курсу на 3 листопада, а не по курсу на 6 листопада, як того вимагає закон. Писав про це листа Єрмаку, пройшло вже 1,5 місяця, але відповіді й досі не отримав, ФГВФО знов таки порушує закон, не реагуючи на звернення громадян. Хай краще з власною фіктивністю розберуться, але попередньо повернувши наші гроші.
Востаннє редагувалось riwalir в Чет 08 лют, 2018 09:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 08 лют, 2018 08:42
Курсы $ были:
3.11.2017 - 26,931378
6.11.2017 - 26,962647
Выплаты сделали по какому-то усредненному курсу 26.95
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Додано: Чет 08 лют, 2018 09:05
v-m-
Я пересчитывал, у меня точно по курсу 03.11.17. Возможно, вы проценты, начисленные до введения ВА, но не перечисленные на карту, не учли. Они тоже вошли в сумму, которую выплачивали в декабре.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:11
Да, Вы правы. Подсчитал по вашему методу, получилось 26.9308 (погрешность округлений)
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Додано: Сер 14 лют, 2018 09:54
Все хорошо что хорошо кончается. Выплачивают это уже хорошо. По факту там денег самого банка на физиков должно было хватить с учетом остатков по карточкам.
Додано: Чет 15 лют, 2018 08:32
Molchyn Так в том то и дело, что не выплачивают с карточек. Уже 2,5 месяца после закрытия банка. И никакой информации нигде, почему не платят и когда будут платить. Думаю, в этом банке никто больших сумм на карточках не держал, но все равно, даже если там пару десятков или пару сотен гривен, хотелось бы их получить.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 17:21
Вкладник-21 В Укринбанке получали в апреле 2016 г, а банк закрыли 24.12.2015г. Так что получите свое, но не сразу. Карточки сейчас проверяют еще как!
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:52
Re: Богуслав БАНКРОТ
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