Валидация слитков золота, и возможные процедуры

Додано: Нед 15 чер, 2014 21:37

nickwouster написав: А после разрушения упаковки производителя, слиток автоматически превращается в лом золота 999-ой пробы. А после разрушения упаковки производителя, слиток автоматически превращается в лом золота 999-ой пробы.

брюки и те не смогли превратится в элегантные шорты...Не жги того, чего не знаешь. Ни в какой лом слиток после этого не превращается. Он просто без упаковки, ...ну на 0,1% дешевле станет... ну ликвидность его не такая уже быстрая будет, но это все частности и дело времени, рынок развивается, операторов становится больше - это не есть проблема, так как на рынке крутится очень много слитков (и штамп и литье) без упаковок и бумажных сертификатов... Подлинным сертификатом есть клеймо производителя и соответствие слитка его заводским техническим параметрам - если они не нарушены, слиток не поврежден - это ломом не будет.И по поводу упаковки, Юмикор свою картонную упаковку придумал только по просьбе покупателей СНГ, так как в конце 1999, когда начал развиваться рынок, госты требовали бумажные сертификаты.... и люди без бумажки брать такое золото не хотели... носом крутили. А для рынка эвропы они этого не делают, в полиэтилен завернули (чтоб не пачкался) и на лотки!и вообще - весь пост в этой теме "П'ят 06 чер, 2014 19:50" - фуфло,от начала до конца....залетел спам - реклама кипрского магазинчика по продаже монет