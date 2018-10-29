Городской коммерческий банк CityCommerce БАНКРОТ

Додано: Пон 03 кві, 2017 08:43

НАБУ проверяет законность расходования средств на рефинансирование и причастность к этому процессу руководства Нацбанка Украины, ущерб государству составляет миллиарды гривен.

Об этом вечером 2 апреля рассказал руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в эфире телеканала 1+1.

"У нас уже несколько месяцев расследуется уголовное производство, в котором фигурирует руководство НБУ, и связано оно с расходованием средств, выделенных ряду коммерческих банков на рефинансирование. Законность расходования этих средств, причастность к незаконному расходованию средств является предметом расследования этого дела", - сообщил глава НАБУ.

Он уточнил, что сумма убытков в результате этих действий - "миллиарды".

На вопрос, могла ли не знать о возможных злоупотреблениях глава НБУ, а вопросами рефинансирования занимались только ее заместители, Сытник заявил: "Мы не говорим о конкретных должностных лицах".

"Мы говорим о том, что такие огромные потоки не могут обойтись без участия руководства Нацбанка. На причастность к этим действиям будет проверяться фактически все руководство (НБУ)", - отметил Сытник.

Он добавил, что параллельно проводится работа по вытребованию материалов из-за рубежа.

"Большая часть средств, которые выдавались в качестве рефинансирования, перечислялась или на офшоры, или на иностранные банки", - добавил Сытник.

Также он не ответил, удалось ли НАБУ установить связи главы НБУ Валерии Гонтаревой и ее заместителя Рожковой с российскими банками.

Как известно, 29 марта детективы НАБУ совместно с Департаментом защиты экономики Нацполиции проводили следственные действия в НБУ, во время которых была проведена выемка документов.

Следственные действия проходили в рамках расследования уголовного производства по фактам злоупотребления должностными лицами НБУ своим служебным положением в интересах третьих лиц, по предварительному сговору с должностными лицами ряда коммерческих банков в нарушение Закона "О банках и банковской деятельности" совершили действия, повлекшие тяжкие последствия госинтересам.

По данным НАБУ, речь идет о периоде 2015-2016 годов. Расследование НАБУ начало в феврале 2017 года, ни одному из участников о подозрении не сообщено.

Позже Сытник сообщил, что обыски в НБУ касаются руководства банка.