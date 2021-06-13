Pumbik написав:Уважаемый ЛОБ, просьба проконсультировать. Есть счет в банковских металлах в ОТП-банке. В связи с Базель3 следует ли озаботиться физической поставкой слитков в отделение, и забрать их? Либо можно оставлять на счете в безналичном виде на ближайшие год-два-три с целью дождаться повышения цены и продать их на межбанке, так как таким счетам ничего не угрожает.
Проблема в том, что металлические вклады не гарантируются фондом.
Роблячи ставки на XAU/USD через форекс-контору, з такими можливостями ніколи не пересічешся. Ось основна відмінність біржового золота і "форексного":
The E-micro Gold futures contract does not allow for delivery of a 10-oz. gold bar, investors may, through a simple accumulation and conversion process, take delivery of a 100-oz. COMEX gold warrant (which represents an actual bar of gold). This happens when an investor takes delivery of an E-micro Gold contract, and receives one Accumulated Certificate of Exchange (ACE), which represents ten-percent ownership in a 100-oz. gold bar.
ACEs are backed by physical gold held in a official COMEX-Licensed Depository. When 10 ACEs have been accumulated, they may be converted into one COMEX gold warrant, which represents an actual serial-numbered bar of gold.
Наскільки я зрозумів: - байнули 1 MGC (мікро-контракт = 10-oz); - утримали до експірації; - отримали поставку у вигляді одного ACE = 10% власності 100-oz варранту; - ACE підтримуються фізичним золотом, яке зберігається в офіційному депозитарії, що має ліцензію COMEX; - накопивши 10 АСЕів, їх можна конвертнути на варрант, який представляє собою серійний злиток золота;
І шо далі? Поставили варрант на вивід і з депозитарію США пришлють Новою Поштою справжній злиток з серійним номером?
Тут сразу и фед, и ЕЦБ, и саммит 7-ки. Еще и масонская марионетка макрон призвал продавать золото (а сам, похоже, сейчас его скупает, там цинизму нет предела). Похоже, задействовали всю "тяжелую артиллерию", чтоб сбить золото и нарисовать позитив к этим событиям. Как последний раз, завтра хоть трава не расти. Показательно, что что при этом загоняют не столько в доллар и фонду, сколько в крипту! Сразу видно, чей проект по стерилизации "лишней" денежной массы в вашем кошельке и где будет кидок в ноль.
ЛОБ Додано: Сер 31 бер, 2021 18:30 написав:випадковий діп на Золоті та Сріблі використано по-господарськи : ліквідовано чергову пачку франклінів
зазначу, відхилення реальних цін вітчизняного фізичного ринку від паперового міжбанку складає близько +6% для XAU (на зливках 50 та 100 грам) та +10% для XAG (на зливках 500-1.000 грам)
Платини у наших банках взагалі немає
є велике бажання щоб цей діп протримався ще пару тижнів до надходження чергової партії свіжонадрукованих франклінів.
ЛОБ Додано: Сер 14 кві, 2021 20:57 написав:... я особисто хотів би щоб ціна на Срібло протрималася на поточному рівні навколо паперової ціни $25,00 ще бодай з місяць, бо не всі інвестори встигли завести гроші та сформувати довгі позиції на купівлю
поточні ціни на фізметал залишаються дуже привабливими : 23,00 гривні за 1 грам - за "чистоту" у гранулах ($822 за 1 кг) 24,00 грн - банківські зливки по 250 грам ($26,70 за 1 унцію).
ЛОБ Додано: Пон 31 тра, 2021 12:45 написав:продовжуємо купувати Срібло за Гривню, Євро та доляр США невідкладно прямо зараз по ринку та з імовірних відкатів. практично не зупиняючись ))
ЛОБ Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:23 написав:Я особисто вважаю купівлю Срібла (XAG за USD, EUR або UAH) - як у фізичних металевих зливках, так і у "паперових" позиціях на безготівкових маржинальних рахунках
найкращою насьогодні інвестицією у своє майбутнє
цілі росту Срібла простягаються наабагато вище позначки у $50
цілком імовірно за найближчі 3-5 років ми побачимо ціну й вище $100
поточна ринкова ціна взагалі не має якогось значення - $25 чи $30 - срібло треба купувати щомісяця на увесь вільний позитивний кеш-флоу.