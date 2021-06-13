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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 323324325326
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 15:31

  Pumbik написав:Уважаемый ЛОБ, просьба проконсультировать. Есть счет в банковских металлах в ОТП-банке. В связи с Базель3 следует ли озаботиться физической поставкой слитков в отделение, и забрать их? Либо можно оставлять на счете в безналичном виде на ближайшие год-два-три с целью дождаться повышения цены и продать их на межбанке, так как таким счетам ничего не угрожает.

Проблема в том, что металлические вклады не гарантируются фондом.
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 09:06

Роблячи ставки на XAU/USD через форекс-контору, з такими можливостями ніколи не пересічешся. Ось основна відмінність біржового золота і "форексного":
The E-micro Gold futures contract does not allow for delivery of a 10-oz. gold bar, investors may, through a simple accumulation and conversion process, take delivery of a 100-oz. COMEX gold warrant (which represents an actual bar of gold). This happens when an investor takes delivery of an E-micro Gold contract, and receives one Accumulated Certificate of Exchange (ACE), which represents ten-percent ownership in a 100-oz. gold bar.

ACEs are backed by physical gold held in a official COMEX-Licensed Depository. When 10 ACEs have been accumulated, they may be converted into one COMEX gold warrant, which represents an actual serial-numbered bar of gold.

Наскільки я зрозумів:
- байнули 1 MGC (мікро-контракт = 10-oz);
- утримали до експірації;
- отримали поставку у вигляді одного ACE = 10% власності 100-oz варранту;
- ACE підтримуються фізичним золотом, яке зберігається в офіційному депозитарії, що має ліцензію COMEX;
- накопивши 10 АСЕів, їх можна конвертнути на варрант, який представляє собою серійний злиток золота;

І шо далі? Поставили варрант на вивід і з депозитарію США пришлють Новою Поштою справжній злиток з серійним номером? :D
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 15:34

Real Central Bank Rates (rate minus inflation) :

US: -4.9%
Poland: -4.7%
Brazil: -4.6%
Saudi Arabia: -4.3%
Canada: -3.2%
Chile: -3.1%
Malaysia: -3.0%
Norway: -2.7%
Eurozone: -2.5%
Philippines: -2.5%
S. Korea: -2.1%
Mexico: -1.9%
UK: -1.4%
Swiss: -1.4%
Russia: -1.0%
India: -0.3%
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 13:11

Макрон опять призывает продать золото, чтоб помочь Африке. Акции теслы или трежеря не призывает продать... Кажется, чувак закупается золотом.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:11

Real Fed Funds rate of -4.943% in the US is the lowest in the last 40 years

https://i.imgur.com/oy7JlEV.jpg
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:23

Срібло XAG/USD

Я особисто вважаю купівлю Срібла (XAG за USD, EUR або UAH) - як у фізичних металевих зливках, так і у "паперових" позиціях на безготівкових маржинальних рахунках

найкращою насьогодні інвестицією у своє майбутнє

цілі росту Срібла простягаються наабагато вище позначки у $50

цілком імовірно за найближчі 3-5 років ми побачимо ціну й вище $100

поточна ринкова ціна взагалі не має якогось значення - $25 чи $30 - срібло треба купувати щомісяця на увесь вільний позитивний кеш-флоу.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 08:52

Тут сразу и фед, и ЕЦБ, и саммит 7-ки. Еще и масонская марионетка макрон призвал продавать золото (а сам, похоже, сейчас его скупает, там цинизму нет предела). Похоже, задействовали всю "тяжелую артиллерию", чтоб сбить золото и нарисовать позитив к этим событиям. Как последний раз, завтра хоть трава не расти. Показательно, что что при этом загоняют не столько в доллар и фонду, сколько в крипту! Сразу видно, чей проект по стерилизации "лишней" денежной массы в вашем кошельке и где будет кидок в ноль.
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 09:49

Еще и резервы SPDR в пятницу даже подросли. То есть падение явно фейковое. Кидок для азиатов, на американской сессии начнется скупка.
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 15:57

Срібло XAG/USD

  ЛОБ Додано: Сер 31 бер, 2021 18:30 написав:випадковий діп на Золоті та Сріблі використано по-господарськи : ліквідовано чергову пачку франклінів

зазначу, відхилення реальних цін вітчизняного фізичного ринку від паперового міжбанку складає близько +6% для XAU (на зливках 50 та 100 грам) та +10% для XAG (на зливках 500-1.000 грам)

Платини у наших банках взагалі немає

є велике бажання щоб цей діп протримався ще пару тижнів до надходження чергової партії свіжонадрукованих франклінів.

  ЛОБ Додано: Сер 14 кві, 2021 20:57 написав:...
я особисто хотів би щоб ціна на Срібло протрималася на поточному рівні навколо паперової ціни $25,00 ще бодай з місяць, бо не всі інвестори встигли завести гроші та сформувати довгі позиції на купівлю

поточні ціни на фізметал залишаються дуже привабливими :
23,00 гривні за 1 грам - за "чистоту" у гранулах ($822 за 1 кг)
24,00 грн - банківські зливки по 250 грам ($26,70 за 1 унцію).

  ЛОБ Додано: Пон 31 тра, 2021 12:45 написав:продовжуємо купувати Срібло за Гривню, Євро та доляр США
невідкладно прямо зараз по ринку та з імовірних відкатів. практично не зупиняючись ))

  ЛОБ Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:23 написав:Я особисто вважаю купівлю Срібла (XAG за USD, EUR або UAH) - як у фізичних металевих зливках, так і у "паперових" позиціях на безготівкових маржинальних рахунках

найкращою насьогодні інвестицією у своє майбутнє

цілі росту Срібла простягаються наабагато вище позначки у $50

цілком імовірно за найближчі 3-5 років ми побачимо ціну й вище $100

поточна ринкова ціна взагалі не має якогось значення - $25 чи $30 - срібло треба купувати щомісяця на увесь вільний позитивний кеш-флоу.
ЛОБ
 
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