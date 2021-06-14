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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 324325326327
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 13:30

  ЛОБ написав:Очікую активний відкуп шортів - доливку нових лонгів по факту засідання ФРС США

вже сьогоді.

100500% Жорік буде жувати гумку і мичати про транзіторі і подальший викуп...
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