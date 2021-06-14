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Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 чер, 2021 13:30
ЛОБ написав:
Очікую активний відкуп шортів - доливку нових лонгів по факту засідання ФРС США
вже сьогоді.
100500% Жорік буде жувати гумку і мичати про транзіторі і подальший викуп...
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