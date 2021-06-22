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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 324325326327
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 13:30

  ЛОБ написав:Очікую активний відкуп шортів - доливку нових лонгів по факту засідання ФРС США

вже сьогоді.

100500% Жорік буде жувати гумку і мичати про транзіторі і подальший викуп...
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 15:47

Re: Золото XAU/USD

цілі росту ЗОЛОТА на інтервалах 1 місяць - з 1967 року :

https://i.imgur.com/UTgFlIf.jpg

від шановного Patrick Karim @badcharts1
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 20:07

Нафта усьому голова :

WTI >$72 (highest since Oct 2018)
Brent >$74 (highest since Apr 2019)

TTF gas ~$10 per mBtu (highest seasonal since 2008)
LNG JKM >$12 per mBtu (highest seasonal since 2014)
(коефіцієнт конверсії 1 MBtu у звичні нам тис. м3= х 35,687)

Newcastle coal >$120 per tonne (10-year high)
EU power >€85 per MW (highest seasonal since 2008)
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 05:11

Интересно, что резервы SPDR вчера опять даже немного выросли. И это на таком обвале. Фейковое падение.
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 09:32

Падает, по сути, одно золото и серебро, больше ничего. фонда и нефть на месте и уже растут. Явная манипуляция для скупки, опять льют виртуальный ничем не обеспеченный аналог.
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 08:49

Происходит какая-то буза. Резервы SPDR +12 тонн за один день, я такого не припоминаю даже во во время большого рост цены. Идет беспрецедентная скупка, но цена при этом валится. Явно что-то грядет, похоже, кинули все силы на сбивание цены голыми шортами перед Базелем-3 28 июня, прогнозирую новые исторические хаи до августа. Слишком много денег напечатано, фонда перегрета и тоже валится, биток после обвала вдвое показал свою "надежность", остаются одни драги для сохранения денег. Не удивлюсь началу войны или еще какой бузе в ближайший месяц для оправдания гиперка, предпосылки к которому они создавали минимум последние лет 18.
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 16:51

ЛОБ

у вас по голді сьогодні який мінімум дня на 15:37, 1772.41?
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 20:59

sonder

$1.772,26 (as Bid)
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 05:15

ЛОБ

Ага, ну різниця не критична...
Дякую, періодично треба звірятись, самі розумієте, два основних питання - правильне котування і вивід коштів.
sonder
 
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