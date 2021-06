Форуми / Валюта / Валютний ринок / Золото XAU/USD Золото XAU/USD + Додати

#<1 ... 324325326327 Додано: Вів 15 чер, 2021 13:30 ЛОБ написав: Очікую активний відкуп шортів - доливку нових лонгів по факту засідання ФРС США



вже сьогоді. Очікую активний відкуп шортів - доливку нових лонгів по фактувже сьогоді.

100500% Жорік буде жувати гумку і мичати про транзіторі і подальший викуп... change_pm Повідомлень: 4037 З нами з: 03.02.16 Подякував: 104 раз. Подякували: 804 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 чер, 2021 15:47 Re: Золото XAU/USD



https://i.imgur.com/UTgFlIf.jpg



від шановного Patrick Karim @badcharts1 цілі росту ЗОЛОТА на інтервалах 1 місяць - з 1967 року :від шановного ЛОБ Повідомлень: 10996 З нами з: 14.12.09 Подякував: 192 раз. Подякували: 1317 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 чер, 2021 20:07 Нафта усьому голова :



WTI >$72 (highest since Oct 2018)

Brent >$74 (highest since Apr 2019)



TTF gas ~$10 per mBtu (highest seasonal since 2008)

LNG JKM >$12 per mBtu (highest seasonal since 2014)

(коефіцієнт конверсії 1 MBtu у звичні нам тис. м3= х 35,687)



Newcastle coal >$120 per tonne (10-year high)

EU power >€85 per MW (highest seasonal since 2008) ЛОБ Повідомлень: 10996 З нами з: 14.12.09 Подякував: 192 раз. Подякували: 1317 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 чер, 2021 05:11 Интересно, что резервы SPDR вчера опять даже немного выросли. И это на таком обвале. Фейковое падение. hxbbgaf Повідомлень: 22257 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1643 раз. Подякували: 2298 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 чер, 2021 09:32 Падает, по сути, одно золото и серебро, больше ничего. фонда и нефть на месте и уже растут. Явная манипуляция для скупки, опять льют виртуальный ничем не обеспеченный аналог. hxbbgaf Повідомлень: 22257 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1643 раз. Подякували: 2298 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 чер, 2021 08:49 Происходит какая-то буза. Резервы SPDR +12 тонн за один день, я такого не припоминаю даже во во время большого рост цены. Идет беспрецедентная скупка, но цена при этом валится. Явно что-то грядет, похоже, кинули все силы на сбивание цены голыми шортами перед Базелем-3 28 июня, прогнозирую новые исторические хаи до августа. Слишком много денег напечатано, фонда перегрета и тоже валится, биток после обвала вдвое показал свою "надежность", остаются одни драги для сохранения денег. Не удивлюсь началу войны или еще какой бузе в ближайший месяц для оправдания гиперка, предпосылки к которому они создавали минимум последние лет 18. hxbbgaf Повідомлень: 22257 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1643 раз. Подякували: 2298 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 чер, 2021 16:51 ЛОБ



у вас по голді сьогодні який мінімум дня на 15:37, 1772.41? sonder Повідомлень: 40 З нами з: 15.03.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 чер, 2021 20:59 sonder



$1.772,26 (as Bid) ЛОБ Повідомлень: 10996 З нами з: 14.12.09 Подякував: 192 раз. Подякували: 1317 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 чер, 2021 05:15 ЛОБ



Ага, ну різниця не критична...

Дякую, періодично треба звірятись, самі розумієте, два основних питання - правильне котування і вивід коштів. sonder Повідомлень: 40 З нами з: 15.03.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 чер, 2021 11:07 Професійна торгова платформа sonder



найголовніше завдання - професійна платформа від ліцензованого банку-брокера, що забезпечує виконання ордерів по різній стороні Bid або Ask в залежності від напрямку власних позицій



особливо це стосується захисних стоп-ордерів



довгі позиції на купівлю захищаються стоп ордером по ціні Ask (Sell-stop as Offered)



короткі позиції на продаж захищаються стоп ордером по ціні Bid (Sell-stop as Bid)



зазвичай актуальність цієї проблеми виникає з відкриттям торгів кожного Понеділка або у міжсесійні розриви упродовж усього тижня, коли поміж закриттям торгів у США та відкриттям торгів у Океанії та Азії традиційно є проміжок у пару годин, що супроводжується падінням ринкової ліквідності та розширенням цінових спредів



використання непрофесійних платформ на кшталт МТ4 час від часу призоводить до невиправданих втрат позицій та непердбачуваних збитків



ПС. а вже потім порівнюємо котирування та думаємо про виведення коштів. ЛОБ Повідомлень: 10996 З нами з: 14.12.09 Подякував: 192 раз. Подякували: 1317 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 324325326327

