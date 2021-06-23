|
|
Золото XAU/USD
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 чер, 2021 19:32
ЛОБ
лишній раз перевірити наскільки відрізняється котування на екстремумах не помішає;
за платформи повністю погоджуюсь, від МТ треба тікати;
софт, як і датафід на біржі коштує грошей (треба підкопити для цього);
приставочка БАНК не значить, що там стопудово заробиш.
-
sonder
-
-
- Повідомлень: 41
- З нами з: 15.03.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему