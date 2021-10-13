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Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 жов, 2021 22:17
Investor_K
купувати треба увесь спектр дорогоцінних металів, срібло №1
найбільший потенціал росту зберігають золото- та срібнодобувні компанії майнери
починаючи від мажорів 2х до маленьких нікому не відомих девелоперів та розвідників з перспективами 5х-10х
якщо маєте хоча би $25тис звертайтеся у приват.
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